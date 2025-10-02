Cặp Anh Trai - Em Xinh yêu bí mật 5 năm cuối cùng cũng về chung một nhà?

Trong suốt 5 năm qua, cộng đồng mạng liên tục soi những khoảnh khắc tình bể bình giữa ca sĩ Anh Tú và LyLy. Cả hai vốn là cặp đôi nghệ sĩ trẻ tài năng của Vpop, không ít lần được fan “đẩy thuyền” vì quá ăn ý.

Mới đây, Anh Tú bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp phía bên ngoài của một căn villa sang trọng kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Hết bất ngờ này đến bất ngờ tiếp theo”. Tên của căn biệt thự này còn trùng khớp với tên của giọng ca sinh năm 1996 là LyLy.

Ngay lập tức, nhiều fan cho rằng cả hai chuẩn bị về chung một nhà. Nếu thông tin là thật, đây chắc chắn sẽ là một trong những “happy ending” được mong chờ nhất của làng nhạc Việt.

Anh Tú chia sẻ hình ảnh chụp căn villa có tên trùng với ca sĩ LyLy

Cư dân mạng nghi vấn cả hai chuẩn bị về chung một nhà trong thời gian tới

Cả hai bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, khi hợp tác chung trong một sản phẩm âm nhạc. Cặp đôi đã nhiều lần bị phát hiện check-in cùng địa điểm, diện đồ đôi hay có những màn tương tác cực ngọt trên sân khấu. Anh Tú và LyLy liên tục trở thành tâm điểm khi dính tin đồn hẹn hò. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện thân thiết cùng nhau, từ trên sân khấu, sự kiện cho đến đời thường.

Đáng chú ý, cặp đôi còn từng bị fan tinh ý phát hiện loạt “hint” nghi vấn sống chung dưới một mái nhà. Dù những lời đồn đoán tình cảm ngày càng rộ lên, nhưng đến nay, cả Anh Tú và LyLy vẫn giữ thái độ im lặng, chưa từng một lần chính thức xác nhận.

Anh Tú và LyLy bị tóm hàng loạt hint yêu đương trong thời gian qua

Cặp đôi ca sĩ này vướng nghi vấn hẹn hò từ 5 năm trước

Anh Tú từng lên tiếng chia sẻ về mối quan hệ với LyLy trong một lần trò chuyện cùng chúng tôi. "Tôi coi Ly là một người rất thân. Nên các bạn có thể nghĩ đủ tên là tình bạn, tình yêu, tri kỷ, bạn thân các thứ, muốn nghĩ gì thì nghĩ nhưng mà đối với cá nhân của tôi, Ly là một người rất tuyệt vời và tôi hài lòng với mối quan hệ này. Còn các bạn tò mò thì các bạn hãy cứ tự khám phá thôi, tôi đâu có ý kiến gì đâu, đúng không?", Anh Tú cho hay.