Ngày 27/9, tờ 163 đưa tin MXH Weibo đang lan truyền rầm rộ hình ảnh Phạm Băng Băng đi mua sắm, dạo phố với 1 người đàn ông lạ ở Nhật Bản (Trung Quốc). "Team qua đường" cho biết người đàn ông hộ tống Phạm Băng Băng có vẻ ngoài rất chỉn chu, lịch sự. Anh chăm sóc minh tinh Hoa ngữ rất ân cần, chu đáo. Khi nữ diễn viên đánh rơi đồ, người đàn ông lập tức cúi xuống nhặt lên, không để Phạm Băng Băng đụng tay vào thứ gì. Trong suốt chuyến đi, cả 2 nhiều lần trò chuyện vui vẻ, thân mật.

Phạm Băng Băng bị bắt gặp xuống phố, đi mua sắm cùng 1 người đàn ông bí ẩn

Người đàn ông chăm sóc cho nữ diễn viên hàng đầu rất ân cần, chu đáo

1 số nguồn tin còn cho biết Phạm Băng Băng gần đây đã mua nhà ở Nhật Bản và thường xuyên chụp ảnh check-in trong căn hộ sang trọng này. Do đó, truyền thông Trung Quốc đặt nghi vấn người đàn ông nói trên chính là bạn trai mới của Phạm Gia và cả 2 đang chung sống với nhau tại xứ Phù Tang.

Tờ QQ nhận xét người đàn ông nghi là tình mới của Phạm Băng Băng có dáng người hao hao doanh nhân Quách Nham Phong - bạn trai cũ của "nữ hoàng thảm đỏ". Với diện mạo của người đàn ông, QQ suy đoán đối phương là 1 doanh nhân thành đạt, đang làm việc và sinh sống ở Nhật Bản.

Hiện, chưa rõ danh tính người đàn ông bí ẩn này. Trước nghi vấn tình ái, Phạm Băng Băng cũng chưa lên tiếng phản hồi.

Phạm Băng Băng đã mua nhà ở Nhật Bản, nghi để chung sống với tình mới

Phạm Băng Băng có đường tình duyên lận đận. Cô từng gắn bó với tài tử Lý Thần và nhận lời cầu hôn của anh. Tuy nhiên, cả 2 thông báo chia tay vào năm 2019 sau khi nữ nghệ sĩ vướng bê bối trốn thuê và bị phong sát ở showbiz Hoa ngữ.

Phạm Băng Băng từng có cuộc tình kéo dài 4 năm với Lý Thần

Tháng 6/2022, Phạm Băng Băng bị bắt gặp hẹn hò doanh nhân Quách Nham Phong. Trước khi trở thành tình nhân, cả 2 là cộng sự và đối tác làm ăn. Họ gắn bó từ lúc "nữ hoàng thảm đỏ" thành lập thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Secret năm 2018. Quách Nham Phong từng giữ chức quản lý cấp cao tại công ty của Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng và bạn trai doanh nhân yêu nhau kín đáo. Tháng 12/2023, minh tinh này ngầm xác nhận chia tay Quách Nham Phong trên truyền thông Singapore. Theo tờ Sina, Quách Nham Phong đã ra mắt gia đình Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, cha mẹ Phạm Băng Băng không đồng ý cho Quách Nham Phong cưới con gái. Điều này được cho là nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ.

Quách Nham Phong sinh năm 1981, bằng tuổi Phạm Băng Băng. Ngoài kinh doanh, Quách Nham Phong còn làm phó giám đốc của 1 công ty tài chính lớn ở Trung Quốc. Trước khi chuyển sang kinh doanh và tư vấn quản lý doanh nghiệp, Quách Nham Phong có 18 năm phục vụ trong quân đội. Về đời tư, doanh nhân này từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng.

Phạm Băng Băng và doanh nhân Quách Nham Phong tan vỡ vì bị cha mẹ nữ diễn viên phản đối chuyện cưới xin

Nguồn: 163, Sina