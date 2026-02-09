Cảnh tượng lạ trên phố Hà Nội tối mưa rét 10 độ, xe máy xếp chật kín vỉa hè

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí mua sắm trên các tuyến phố thời trang tại Hà Nội đã bắt đầu "nóng" lên từng ngày. Ghi nhận tối 8/2, dù thời tiết mưa rét, nhiệt độ chỉ dao động khoảng 10-12 độ C, nhiều người dân vẫn đổ về các tuyến phố như Chùa Bộc, Nguyễn Trãi để sắm sửa quần áo mới đón Tết.

Trước cửa nhiều cửa hàng lớn, xe máy của khách xếp kín vỉa hè, thậm chí dựng thành 2–3 hàng trong giờ cao điểm buổi tối cuối tuần.

Các tuyến phố như Chùa Bộc, Nguyễn Trãi đông đúc hơn thường ngày khi Tết Bính Ngọ đang đến rất gần.

Từ đầu giờ tối, lượng phương tiện đổ dồn về các tuyến phố mua sắm khiến nhiều đoạn đường trở nên đông đúc. Trước một số cửa hàng thời trang lớn, xe máy của khách xếp kín vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường thành hai, ba hàng. Bên trong, khách chen chân chọn đồ, thử quần áo, thanh toán liên tục.

Chị Thu Hương (quê Tuyên Quang) chia sẻ trong lúc chờ tính tiền: "Mưa rét thế này cũng ngại ra đường, nhưng gần Tết rồi nên tranh thủ đi sắm luôn. Mấy hôm nữa chắc còn đông hơn, với tôi cũng muốn mua sớm để kịp về quê ăn Tết với gia đình. Năm nào tôi cũng mua đồ mới cho cả nhà để lấy may đầu năm."

Bên trong các shop, khách liên tục ra vào, thử đồ và thanh toán, tạo nên không khí nhộn nhịp giữa tiết trời giá rét.

Dòng người mua sắm tăng mạnh vào buổi tối, thời điểm nhiều gia đình tranh thủ đi chọn đồ trong buổi tối cuối tuần

Tương tự, anh Minh Quân (phường Thanh Xuân) cho biết dù bận rộn cuối năm nhưng vẫn cố gắng đưa vợ đi mua sắm: "Thời tiết lạnh nhưng không khí Tết rõ ràng lắm. Các cửa hàng giảm giá khá sâu, có chỗ giảm 40–50%, nên tranh thủ mua sẽ tiết kiệm được kha khá."

Tuy nhiên, không phải cửa hàng nào cũng tấp nập. Xen giữa những thương hiệu lớn đông khách là một số cửa hàng nhỏ lẻ trong tình trạng khá vắng vẻ. Chủ một cửa hàng trên phố Nguyễn Trãi thừa nhận sức mua có tăng so với ngày thường nhưng không đồng đều.

Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá 40–50% hoặc áp dụng chương trình đồng giá để thu hút khách dịp cuối năm.

Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết, sức mua trên các phố thời trang Hà Nội đang có dấu hiệu tăng dần từng ngày.

Vỉa hè một số đoạn phố chật kín phương tiện, khách phải gửi xe cách xa cửa hàng

Trước kỳ nghỉ dài ngày, nhiều bạn trẻ chọn đi sắm đồ Tết từ sớm để kịp chuẩn bị hành lý về quê.

Giữa tiết trời lạnh, nhiều bạn trẻ vẫn ra phố mua sắm trước khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết.

Để kích cầu dịp cận Tết, nhiều cửa hàng đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mãi như đồng giá sản phẩm, giảm 40–50% cho một số mẫu mã, tặng kèm phụ kiện hoặc áp dụng ưu đãi khi mua theo combo. Các biển quảng cáo "sale đậm", "xả hàng cuối năm" treo dày đặc, góp phần làm không khí mua sắm thêm sôi động.

Dù thời tiết chưa thuận lợi, không khí mua sắm những ngày giáp Tết đã thực sự "lên nhiệt". Dự báo trong những ngày tới, khi Tết đến gần hơn, lượng người đổ ra các tuyến phố thời trang sẽ còn tăng mạnh, khiến bức tranh mua sắm cuối năm thêm phần nhộn nhịp.