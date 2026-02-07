Chi tiết đợt rét buốt sầm sập tràn về miền Bắc từ chiều tối nay: Hà Nội xuống 10 độ, vùng núi có nơi dưới 3 độ





Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, n gày 7.2, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, khiến Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 22-25 độ. Dự báo chiều tối và tối cùng ngày, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ra toàn bộ khu vực Đông Bắc; từ đêm 7.2 được tăng cường mạnh hơn, tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Ảnh minh hoạ

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 7.2 đến sáng sớm 9.2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi có dông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong các ngày 8-9.2, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; từ ngày 8.2, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này tại Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ.

Riêng khu vực Hà Nội từ đêm 7.2 đến đêm 8.2 có mưa, mưa rào; trong hai ngày 8-9.2 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh với sóng cao 4-6m. Tại Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ đêm 7.2 tăng lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m.

Từ gần sáng 8.2, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3-5m. Từ ngày 8.2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Về nhiệt độ chi tiết, đêm 7 và ngày 8.2, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) có nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; nhiệt độ trung bình 13-15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Thanh Hóa và Nghệ An thấp nhất 14-17 độ, trung bình 16-19 độ. Sang đêm 8 và ngày 9.2, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) giảm còn 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; nhiệt độ trung bình 13-15 độ. Bắc Trung Bộ thấp nhất 12-15 độ, nhiệt độ trung bình 15-18 độ.

Từ gần sáng 8.2 đến ngày 9.2, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và mưa tuyết.

Đợt rét đậm, rét hại kèm băng giá và mưa tuyết có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa lớn cục bộ tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đồng thời gây ngập úng tại khu đô thị và khu công nghiệp nếu mưa lớn trong thời gian ngắn. Gió mạnh, sóng lớn trên biển cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.