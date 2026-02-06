335 cửa hàng, quán ăn, quán cafe... tại Hà Nội bị phạt nguội, nhanh chóng nộp phạt theo quy định

Thống kê trong 2 ngày 03, 04/02/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 335 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn 42 xã, phường. Các trường hợp vi phạm được bàn giao Công an các xã, phường để xác minh, xử lý theo quy định.

Trong tổng số 335 trường hợp vi phạm, có 49 trường hợp được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát (47 vi phạm về Trật tự đô thị, 02 vi phạm về Trật tự giao thông); 286 trường hợp được ghi nhận qua công tác phản ánh trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh (284 vi phạm về Trật tự đô thị, 02 vi phạm về Trật tự giao thông). Nổi lên về tình hình vi phạm là tình trạng các điểm kinh doanh hoa Tết tự phát tại khu vực không được Sở Công thương cấp phép cho các Ủy ban nhân dân phường tổ chức chợ hoa Tết.

Qua thống kê, một số xã, phường có số trường hợp vi phạm trật tự đô thị cao gồm: Thanh Liệt (24 trường hợp); Ô Diên (18 trường hợp); Phúc Thọ (12 trường hợp); Hà Đông (11 trường hợp); An Khánh, Hồng Hà, Tây Tựu, Việt Hưng, Bồ Đề, Long Biên, Đại Mỗ (mỗi địa bàn ghi nhận 10 trường hợp vi phạm).

Việc tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp vi phạm tại hiện trường góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, đồng thời từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Trong thời gian tới, CA Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để tiến hành ghi nhận hình ảnh vi phạm về Trật tự đô thị, Trật tự công cộng, Vệ sinh Môi trường tại các khu vực chưa có Camera AI giám sát.

Vi phạm sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày, bán hàng hóa ngã 3 Lạc Long Quân – Thụy Khuê, phường Tây Hồ

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa trước 112A12 TT KTQD Đại La, phường Bạch Mai

Vi phạm sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để bày, bán hàng hóa trước Cổng bệnh viện Bạch Mai, phường Kim Liên

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống trước số 3 Văn Cao, phường Ba Đình

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa kinh doanh hoa Tết tự phát tại ngã tư Nguyễn Cơ Thạch – Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa kinh doanh hoa Tết tự phát trên vỉa hè công viên hồ Phùng Khoang, phố Tố Hữu, phường Đại Mỗ

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để bày, bán hàng hóa tại Nghiêm Xuân Yêm, phường Định Công

Vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống tại số 86 Trần Thủ Độ, phường Yên Sở

Nguyễn Phượng

Theo Công an TP. Hà Nội