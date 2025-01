Cảnh từ camera phòng khách của 1 gia đình khiến 10 trông thấy thì 9 người điếng hồn: Sao cả gan như vậy!

Mới đây, clip ghi lại khung cảnh trong một gia đình lúc 21h tối đang gây bão với lý do "dở khóc dở cười". Bởi ban đầu, người vợ chỉ định chia sẻ khung cảnh con đón bố sau khi đi làm về, cùng dòng trạng thái: "Thấy bố đi làm về, con ra đón bố chạy như động đất, vứt luôn cả bình sữa".

Thế nhưng, spotlight của chiếc clip lại thuộc về thứ hoàn toàn khác, đó là chiếc cầu thang ở chính giữa căn nhà.

Nhiều netizen xem xong không khỏi giật mình và sợ hãi bởi thấy thiết kế của chiếc cầu thang trông rất nguy hiểm khi không có tay vịn. Người lớn đi trên cầu thang này còn "hoa mắt chóng mặt", đặc biệt trong nhà còn có trẻ nhỏ thì rất dễ té ngã.

Một số cũng nhận xét thiết kế của chiếc cầu thang chưa được đẹp mắt khi để chính giữa căn nhà. Thông thường, cầu thang thường được thiết kế ép sát vào tường, để tạo sự ngăn cách không gian giữa các phòng trong căn nhà.

Chiếc cầu thang đặt chính giữa căn nhà gây hoảng sợ. (Nguồn: Thị Miu)

Đứng trước hàng loạt ý kiến trái chiều của netizen, chủ nhân video cho biết chiếc cầu thang này do mình tự thiết kế. Do căn nhà chưa được hoàn thiện nên cầu thang mới trông nguy hiểm và sơ sài như vậy.

Bên dưới video, vẫn có rất nhiều cộng đồng mạng vẫn đang liên tục góp ý thêm cho chủ clip. Trong đó, đa phần đều khuyên nên sớm hoàn thiện lại lan can cầu thang, nếu không rất nguy hiểm. Đặc biệt là sắp Tết rồi, sẽ có rất nhiều người thân và họ hàng đến thăm thì nên để cầu thang cho an toàn chút.

Mặt khác, một số cũng cho rằng không nên trách chủ nhân căn nhà vì sát Tết Nguyên đán thì ai cũng bận rộn, khó thể hoàn thiện sớm lan can cầu thang này. Trong lúc chờ sửa xong, nên hạn chế để cả trẻ em và người lớn đi trên cầu thang, tránh ngã xuống thì không khéo gia đình mất Tết mất...

Nhiều người khuyên chủ căn nhà nên sớm làm rào chắn cầu thang để an toàn hơn.

Dưới đây là một số bình luận nổi bật của netizen bên dưới clip:

- "Biết là do hoàn cảnh nhưng hãy cố gắng hoàn thiện cầu thang đi bạn ạ. Chứ trông thế này nguy hiểm quá. Nhà lại có trẻ em hay leo trèo với đùa nghịch nữa. Nhà mình xây xong cầu thang rồi mà còn sợ, sao cả gan để như vậy trời".

- "Mình nhìn cầu thang không dám đi luôn, trông nguy hiểm quá. Cái lan can cầu thang còn quan trọng và cần ưu tiên hơn bộ bàn ghế đẹp đó".

- "Mình thấy thà để nhà trống trơn, không bàn ghế. Nhưng đã làm cầu thang thì cần phải hoàn thiện cùng lúc, chứ không có lan can thì trông nguy hiểm lắm. Nhà còn có trẻ con mà không làm sớm thì nguy hiểm".

- "Nếu nhà bạn chưa kịp làm thì nên làm cái rào chắn cầu thang. Cũng phải canh mấy em bé chứ té như chơi ấy".

- "Những gì liên quan đến an toàn thì cần ưu tiên làm trước bạn ạ. Thiếu cái gì chứ thiếu lan can cầu thang thì nguy hiểm lắm. Nhà mình xây cũng thiếu khá nhiều so với mẫu thiết kế, nhưng về độ an toàn thì phải ưu tiên trước, cái nào về trang trí thì mình toàn để sau".

- "Thà không có sofa nhưng hoàn thiện cầu thang thì còn đỡ hơn. Ngày xưa nhà mình vét hết tiền mua nhà chung cư, đến bộ bàn ghế mãi mới sắm, cứ trải chiếu mãi đó. Nhưng 2 ban công to quá, phải làm lưới kẹp luôn vì sợ con nhỏ té ngã".