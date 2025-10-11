Fox News ngày 10/10 cho biết, heo các nhà chức trách và báo cáo địa phương, cảnh sát Texas đã tìm thấy ít nhất 16 thi thể tại các nhánh sông quanh Houston trong năm nay, làm dấy lên lo ngại về một vụ giết người hàng loạt.

Tuy nhiên, Thị trưởng Houston John Whitmire tiết lộ, cảnh sát không có bằng chứng đây là vụ giết người hàng loạt nhưng các chuyên gia đang kêu gọi mở rộng điều tra về những trường hợp tử vong này.

Nhiều thi thể được phát hiện trên sông ở Texas. Ảnh: Fox News

"Có điều gì đó đang diễn ra", Joseph Giacalone, một trung sĩ cảnh sát New York đã nghỉ hưu, hiện là Giáo sư tư pháp hình sự tại Đại học Penn State-Lehigh Valley, cho biết. "Một sự trùng hợp ngẫu nhiên ư? Không thể nào. Cần phải xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp, bao gồm cả 48 giờ trước khi phát hiện ra sự mất tích của họ."

Theo Cảnh sát trưởng Houston Noe Diaz, 5 thi thể đã được phát hiện trong khoảng thời gian năm ngày vào tháng trước.

"Không có bằng chứng nào, tôi nhắc lại là không có bằng chứng nào, cho thấy bất kỳ sự việc nào trong số này có liên quan đến nhau", ông Diaz nói với các phóng viên.

Đại úy Salam Zia, chỉ huy bộ phận điều tra án mạng của Sở Cảnh sát Houston, cho biết nạn nhân trẻ nhất mới 20 tuổi. Sau đó, nhà chức trách tiết lộ rằng các thi thể là của cả nam và nữ, và có độ tuổi từ 20 đến 60.

"Tin đồn gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng trong cộng đồng chúng ta", vị cảnh sát trưởng nói. "Điều quan trọng là phải dựa vào thông tin đã được xác minh và các cuộc điều tra."

Tuy nhiên, theo Chron, trang tin tức địa phương của Houston, chính quyền đã phát hiện thêm ít nhất 2 thi thể nữa kể từ khi đưa ra những nhận xét đó.

Thị trưởng Houston John Whitmire đã chỉ trích thông tin sai lệch và "suy đoán bừa bãi" trên mạng.

"Chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy có một kẻ giết người hàng loạt đang lẩn trốn ở Houston, Texas," ông nói. "Tôi xin nhắc lại, không có bằng chứng nào cho thấy có một kẻ giết người hàng loạt đang lẩn trốn trên đường phố Houston."

Ông cho rằng số lượng thi thể là "đáng báo động" và yêu cầu người dân kiên nhẫn trong khi cảnh sát thành phố điều tra.

"Tôi lớn lên ở Houston," ông nói với các phóng viên. "Thật không may, chết đuối ở các nhánh sông của chúng tôi không phải là hiện tượng mới."

Ông cho biết có 4.000km đường thủy xung quanh thành phố, cũng như một lượng lớn người vô gia cư sống ngoài trời.