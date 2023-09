Cảnh sát kiểm tra thêm chung cư mini của ông chủ vừa bị bắt trong vụ cháy khiến 56 người thiệt mạng

Vào ngày 14/9, Công an quận Đống Đa (Thành phố Hà Nội) cùng UBND quận Đống Đa và Công an phường Trung Liệt đã lập đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định về PCCC tại tòa nhà có số nhà 58B-C, nằm trong ngõ 117 Thái Hà. Đây là một chung cư mini khác của bị can Nghiêm Quang Minh (SN 1979) vừa bị khởi tố trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Lối vào chung cư 58B-C trong ngõ 117 Thái Hà.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tòa nhà 58B-C trong ngõ 117 Thái Hà có diện tích mặt bằng 210m2 và bao gồm 50 căn hộ đã bán và cho thuê, với hàng trăm cư dân sinh sống tại đó.



Tòa nhà nằm sâu trong ngõ 117 Thái Hà, và xe cứu hỏa không thể tiếp cận trực tiếp đến tòa nhà, chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ, cách tòa nhà khoảng 100m. Tòa nhà không có hệ thống đường giao thông nội bộ. Nguồn nước tại bên trong tòa nhà chỉ có một bể nước ngầm ở tầng 1 để phục vụ sinh hoạt và hệ thống PCCC, trong khi có các trụ nước chữa cháy thành phố cách tòa nhà khoảng 500m trên đường Thái Hà.

Thang bộ trong tòa nhà không có cửa chống cháy tại các tầng và không đảm bảo ngăn cháy lan dọc theo tòa nhà. Tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy cầm tay, và đèn Exit chỉ dẫn lối thoát.

Tuy nhiên, trong thời điểm kiểm tra, hệ thống PCCC của tòa nhà không hoạt động. Tòa nhà cũng chưa được trang bị các công cụ phá dỡ và thiết bị bảo hộ. Chỉ có một lối thoát nạn duy nhất trực tiếp ra ngõ dân sinh.

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đã đề nghị ban quản lý của tòa nhà (được hình thành tự phát) thường xuyên tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại tòa nhà. Nếu phát hiện nguy cơ cháy, nổ, cần báo cáo cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ngay lập tức để được hướng dẫn, hỗ trợ, và xử lý kịp thời.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu cư dân của tòa nhà tổ chức thời gian để liên hệ với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an quận Đống Đa để tổ chức các hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn về PCCC và quy trình thoát nạn cho cư dân trong tòa nhà. Cơ quan chức năng cũng đã đề nghị tạm dừng bất kỳ hoạt động cải tạo hoặc sửa chữa nào tại tòa nhà, đặc biệt là việc sử dụng các dụng cụ hàn cắt kim loại.