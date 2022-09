Cảnh sát Anh nỗ lực đảm bảo an ninh tại lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: Buckingham

Hoàng gia Anh ngày 13/9 sẽ đưa linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II từ Edinburgh bằng máy bay về Cung điện Buckingham Palace, nơi ở chính thức của Hoàng gia Anh. Sau đó, ngày 14/9, linh cữu Nữ hoàng tiếp tục được rước đến đặt và quàn tại Đại sảnh của Tòa nhà Quốc hội Anh trong vòng bốn ngày để người dân trên khắp nước Anh có thể đến viếng.

Ngày 19/9, Hoàng gia Anh sẽ tổ chức lễ tang chính thức với sự tham gia của rất nhiều nguyên thủ từ các nước. Điều này đang đặt ra thách thức an ninh chưa từng có cho cảnh sát Anh để đảm bảo an toàn cho lễ tang.

Cảnh sát Anh ước tính, trong vòng 4 ngày, sẽ có khoảng 750.000 người dân đến viếng Nữ hoàng, lượng người đông nhất tham gia một sự kiện tại Anh từ trước đến nay. Người dân sẽ phải xếp thành hàng từ rất xa và chờ đợi rất lâu mới có thể đến lượt vào viếng.

Ông Bob Broadhurst, Cảnh sát trưởng phụ trách đảm bảo an ninh Thế vận hội London 2012 cho biết, lễ tang của Nữ hoàng đặt ra bài kiểm tra an ninh lớn nhất và phức tạp nhất cho cảnh sát Anh để đối phó với các nguy cơ khủng bố tiềm tàng nhắm vào đám đông, các cuộc biểu tình phản đối hoàng gia hay đảm bảo cho trật tự đám đông.

Người dân tới Lâu đài Windsor để tưởng nhớ Nữ hoàng Anh. Ảnh: Sky

Theo thông báo của cảnh sát Anh, sẽ có khoảng 10.000 cảnh sát được huy động tham gia bảo đảm an ninh mỗi ngày, trong đó một số lượng lớn cảnh sát sẽ được điều động từ các địa phương. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cũng sẽ huy động 1.500 quân nhân để hỗ trợ lực lượng cảnh sát. Ông Bob Broadhurst cho biết, lễ tang của Nữ hoàng rất phức tạp vì "Hoàng gia muốn được nhìn thấy và muốn gần gũi với công chúng", nhưng đây là một "thách thức to lớn" đối với lực lượng đảm bảo an ninh.



Trong khi đó, ông Raffaello Pantucci, chuyên gia chống khủng bố và cực đoan hóa tại Viện Nghiên cứu Liên quân Hoàng gia Anh RUSI nhận định, lễ tang của Nữ hoàng sẽ là một mục tiêu hấp dẫn để các tổ chức khủng bố "đưa ra tuyên bố chính trị bằng bạo lực". Ông nói: "Tấn công nhà nước Anh là điều mà nhiều nhóm khủng bố khác nhau muốn đạt được, vì vậy tôi có thể thấy đó là điều đáng quan tâm từ góc độ khủng bố. Rõ ràng là có một rủi ro lớn".

Cảnh sát Anh cho biết, trong những ngày tới, lực lượng mặc sắc phục sẽ được bố trí dày đặc tại các nhà ga và đường phố tại khu vực trung tâm của London. Để đảm bảo giảm thiểu tối đa lượng người và dễ dàng cho công tác bảo đảm an ninh, Chính phủ Anh đưa ra khuyến cáo các đoàn tham dự nên hạn chế tối đa lượng người đi cùng.