Cảnh phim Hàn hài hước nhất tuần qua: Ẵm hơn 7 triệu lượt xem nhờ hành động kỳ lạ của nữ chính

My Lovely Liar - Đừng Nói Dối Em có lẽ là phim Hàn đang gây tranh luận trái chiều nhất thời gian gần đây. Màn hợp tác của Kim So Hyun và Hwang Min Hyun đã xếp hạng 127 quốc gia mua bản quyền phát sóng, thế nhưng thường xuyên vấp phải chỉ trích về diễn xuất. Gần đây, một cảnh phim "triệu view" đã giúp My Lovely Liar nhận lại tình cảm của "mọt phim" Hàn nhờ sự dễ thương và kỳ lạ.

Cảnh phim My Lovely Liar đạt 7,5 triệu lượt xem và vẫn đang tăng

Cụ thể một cảnh phim trong tập 3 My Lovely Liar khiến khán giả bàn tán xôn xao. Nhiều ý kiến cho rằng phân đoạn này hài hước đến mức "vô tri" vì hành động của nữ chính Sol Hee (Kim So Hyun). Trong cảnh phim này, Sol Hee và nam chính Do Ha (Hwang Min Hyun) cùng về khu căn hộ, Sol Hee xuống xe trước thì trông thấy 2 người đàn ông lạ đang rình rập. Nhận ra đây là 2 tay săn ảnh đang theo dõi Do Ha, Sol Hee đã nhanh chóng ra tín hiệu để cảnh báo Do Ha đang đứng đối diện cô từ xa.

Nữ chính Sol Hee lao đến nam chính và chuẩn bị có chuỗi hành động kỳ lạ

Thế nhưng Do Ha không hiểu Sol Hee đang làm gì, chỉ thấy cô đang đứng cùng 2 người đàn ông. Lúc này, nữ chính My Lovely Liar quyết định chạy đến và làm trò hề trước mặt nam chính. Cô đã nhảy cà tưng, làm mặt xấu khiến Do Ha "chưng hửng" tại chỗ, sau đó lấy khẩu trang bịt mặt anh lại rồi kéo anh đi. Hóa ra Sol Hee đã ứng biến để che khuất Do Ha, không cho tay săn ảnh chụp được ảnh anh, thế nhưng cách thức có hơi kì lạ.

Cô làm trò, nhảy cà tưng để che mặt So Ha, tránh để anh bị chụp ảnh lại

Sau cùng Sol Hee thành công đeo khẩu trang cho Do Ha

Cảnh phim "gây bão" MXH của My Lovely Liar

Đoạn phim này của My Lovely Liar thu về 7,5 triệu lượt xem trên MXH, khiến khán giả không khỏi cười ngất. Nhiều ý kiến cho rằng cảnh này khá dễ thương, và biểu cảm "sượng trân" của cả hai diễn viên càng khiến nó trở nên hài hước.

Khán giả bình luận: - Nhìn Sol Hee cười 1, mà nhìn phản ứng của Do Ha tui cười 10. - Hồi đầu thấy chỉ nhảy cà tưng vậy tui cũng sượng, ai ngờ là để giúp nam chính. Dễ thương. - Mãi mới có cảnh thú vị trong phim này... - Vừa dễ thương mà cũng vừa kì lạ, nói chung ai mà xông tới tui như vậy là "ăn cước" đấy.

Biểu cảm "xịt keo" hài hước của Hwang Min Hyun

Đã vậy, nhiều khán giả còn chia sẻ đoạn video hậu trường của cảnh quay này, khi Kim So Hyun phải mất rất lâu để quay nó mà không bật cười. Ngoài ra, nữ diễn viên còn phải nhảy trên một tấm bạt do chiều cao "khiêm tốn", nhờ vậy mới có thể che được mặt của Hwang Min Hyun khi lên hình.