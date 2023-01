Cảnh phim gây sốc nhất màn ảnh Hàn hiện tại: Người thứ ba lại ngủ chung vợ chồng 'bà cả', chuyện gì thế này?

Red Balloon (Tham vọng rực đỏ) là bộ phim đánh dấu sự tái xuất của mỹ nhân Crash landing on you - Seo Ji Hye với một vai diễn hoàn toàn khác biệt so với những nhân vật mà người đẹp từng đảm nhận. Trong phim, cô vào vai Jo Eun Gang - người phụ nữ từng muốn trở thành giáo viên nhưng trượt kỳ thi công chức, hiện làm gia sư. Eun Gang sở hữu vẻ ngoài điềm đạm, dường như lãng cảm với cuộc đời nhưng thực chất nội tâm lại vô cùng dậy sóng, có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích.

Tạo hình của Seo Ji Hye trong phim (Ảnh: Hancinema)

Bạn thân của Eun Gang là Han Ba Da - từng là tiểu thư giàu có, sở hữu cuộc sống trong mơ nhưng gia đình lại phá sản ngay trước đám cưới. Dù vậy, cuộc sống của cô không ảnh hưởng nhiều vì Go Cha Won - chồng cô là một tài phiệt. Mang tiếng là bạn thân nhưng Han Ba Da dường như luôn coi Eun Gang như người hầu thân cận, không thật sự quan tâm đến cảm xúc của bạn mình. Cô không ngờ Eun Gang đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với chồng cô, hai người thường xuyên liếc nhìn nhau dù Ba Da có mặt ở đó.

Eun Gang và chồng của bạn thân (Ảnh: Hancinema)

Ở những diễn biến mới nhất của phim, sau một buổi gặp mặt, Eun Gang đã giả vờ say rượu, kết quả hai vợ chồng Ba Da đã đưa cô về nhà mình ngủ qua đêm. Khán giả vô cùng sốc trước cảnh tượng đêm đó, Eun Gang vào phòng Ba Da, nằm cạnh và ôm Cha Won. Cha Won thậm chí phát hiện ra điều này và còn nắm tay đáp trả. Đáng mừng là cảnh tượng này không phải sự thật, nó chỉ là giấc mơ của mẹ Ba Da - người luôn nghi ngờ bạn thân của con gái mình. Dù vậy, khán giả vẫn rất sốc khi phải chứng kiến cảnh tượng này trên màn ảnh.



(Ảnh: Hancinema)