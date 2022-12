Nàng thơ công sở đẹp nhất phim Hàn hiện tại: Chẳng cần đồ hiệu hay trang điểm cầu kỳ, diễn lại quá "ngọt"

Giữa hàng loạt bộ phim được gắn mác "bom tấn" ra mắt trên màn ảnh Hàn thời điểm cuối 2022, The Interest of Love (Lý Giải Tình Yêu) là một mảng màu khác biệt, dung dị, nhẹ nhàng và ẩn chứa câu chuyện chữa lành. Chỉ đơn giản là xoay quanh cuộc sống, công việc của những nhân viên công sở, The Interest of Love được cho là mang màu sắc tương tự với "anh em cùng đài" Nhật Ký Tự Do Của Tôi. Cả hai bộ phim đều mang tới những câu chuyện bình dị, thực tế như những gì mà khán giả trải qua hằng ngày. Thậm chí hai nữ chính của hai bộ phim cũng có những nét tương đồng.



Trong The Interest of Love, nữ chính Soo Young (Moon Ga Young) là người ôm trong mình chấp niệm rằng tình yêu không tồn tại mãi mãi, cô dè dặt và chẳng hề lạc quan khi phải bắt đầu một mối quan hệ mới. Soo Young luôn bận rộn và mắc kẹt với những tâm tư của riêng mình bởi cô đã phải trải qua những nỗi thất vọng lớn hơn tất thảy mọi người.

Một Soo Young kiên định chịu đựng thực tế khắc nghiệt đang bủa vây, rất cứng rắn nhưng cũng đầy yếu đuối, không biết lúc nào sẽ gục ngã. Sự xuất hiện của Ha Sang Su (Yoo Yeon Seok) khiến cuộc đời bình lặng của cô trở nên đầy biến động. So với Mi Jeong (Kim Ji Won) ở Nhật Ký Tự Do Của Tôi, Soo Young cũng khắc khoải và trằn trọc nhưng cô có nét tươi sáng hơn, không phải một mảng màu trầm mặc, u uất đến mức lạc lõng giữa cả thế giới.

Soo Young tươi sáng hơn, chí ít là ở cách cô mỉm cười với thực tại

Trong khi Mi Jeong không thường xuyên cười, thậm chí là gặp khó khăn trong việc tìm cho mình một cái cớ để phải mỉm cười

Đảm nhận vai nữ chính của The Interest of Love, Moon Ga Young một lần nữa khiến khán giả gục ngã bởi nét đẹp rất thơ, trong trẻo và như tỏa nắng của mình. So với những bộ phim trước đây, lần này khán giả như được thấy một Moon Ga Young mộc mạc và gần gũi hơn rất nhiều. Chỉ là những bộ đồ công sở đơn giản, những chiếc áo với gam màu (thường là) trắng và xanh nhẹ cùng lớp trang điểm trong veo, Soo Young của chúng ta vẫn như bừng sáng mỗi lần xuất hiện.

Để nói về diễn xuất của Moon Ga Young trong lần tái xuất này, có lẽ chúng ta nên sử dụng từ "dễ chịu", khi khán giả có thể thưởng thức màn thể hiện của cô với một tâm thế đầy khoan khoái. Những biểu cảm tinh tế, nụ cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư, Moon Ga Young chẳng cần gồng mình vẫn có thể mang tới một Soo Young với hình dung rõ nét trong tâm trí khán giả.























Nguồn ảnh: JTBC