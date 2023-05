Cảnh phim được mong chờ mới 'nhá hàng' đã giúp rating cao kỷ lục

Doctor Cha đang là tựa phim sở hữu rating cao nhất đài cáp xứ Hàn với con số lên tới hơn 16% cho tập 8. Dù xoay quanh cuộc sống đầy rẫy drama của Cha Jung Sook (Uhm Jung Hwa) khi có ông chồng đã hèn mạt còn lăng nhăng nhưng những tình tiết trong phim lại khá nhẹ nhàng, hài hước.



Sau tập 8 và preview giới thiệu tập 9, khán giả đang vô cùng mong chờ pha đụng độ của tiểu tam với bà cả trong bữa tiệc có đủ các thành viên gia đình Jung Sook. Người xem mất kiên nhẫn khi phải chờ tới cuối tuần mới được xem màn dằn mặt chồng tồi của bác sĩ Cha. Nhiều người cũng tin tưởng rằng pha dằn mặt này sẽ kéo rating lên sát 20%, thậm chí là hơn thế nữa.

Bác sĩ Cha chuẩn bị ra tay trị chồng tồi

Cụ thể ở cuối tập 8, mẹ chồng, 2 con và Seo In Ho tổ chức sinh nhật cho Jung Sook ở nhà hàng sang trọng. Trong lúc đợi vợ tới, In Ho muối mặt vì nghe mẹ cùng hai con nhiếc móc việc ngoại tình. Khoảnh khắc Jung Sook tới nhà hàng trong dáng vẻ xinh đẹp hơn hẳn thường ngày cũng là lúc nhân tình của In Ho vừa tới. Theo như preview tập sau, Jung Sook nhấn đầu In Ho xuống chiếc bánh kem trước mặt cả nhà. Đây liệu có phải là hành động sau khi cô đụng mặt trực tiếp với kẻ bao năm qua cặp kè với chồng mình?

Bộ ba đụng mặt…

Và chiếc bánh kem được mong chờ nhất phim Hàn hiện tại

Chưa biết cụ thể diễn biến phim ra sao nhưng cảnh tượng Jung Sook ấn đầu chồng xuống bánh kem đã gây sốt trên mạng xã hội. Khán giả mong chờ một pha dằn mặt cực khét nhưng vẫn phải hài hước đến từ vị trí bà cả. Cả người thứ ba, liệu có chiếc bánh kem nào dành riêng cho cô ta trong dịp đặc biệt của Jung Sook hay không?