Sự tiếc nuối của nghệ sĩ Xuân Hinh

Chiều 9/2, ê-kíp Mùi phở tổ chức premiere tại Hà Nội với sự tham dự của đạo diễn - nhà sản xuất Minh Beta cùng dàn diễn viên gồm NSƯT Xuân Hinh, diễn viên Quốc Tuấn, Hà Hương, Tiến Lộc, Ngọc Mạnh, Bảo Nam…

Chia sẻ về lý do nhận vai ông Mùi, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết ông bị thuyết phục bởi một dự án mang đậm dấu ấn văn hóa - nghệ thuật Việt. Ông ngậm ngùi nói Mùi phở có thể là dịp cuối cùng ông đóng phim, bởi đây là sự tri ân khán giả, những người còn yêu mến ông. Vì vậy, ông không còn đặt nặng chuyện phim lãi hay lỗ, mà chỉ một lòng làm cho trọn vẹn.

Ê-kíp Mùi phở tổ chức premiere tại TP Hà Nội vào ngày 9/2.

Tại buổi giao lưu sau khi chiếu phim, có khán giả cho rằng phim hơi ồn, có nhiều phân cảnh xúc động nhưng không thể khiến khán giả bật khóc. Trả lời về vấn đề này, nghệ sĩ Xuân Hinh cho rằng ông muốn diễn những phân cảnh có thể khán giả khóc lả đi. Tuy nhiên, với phim chiếu Tết những yếu tố bi lụy cần được tiết chế.

“Tôi hiểu ý Minh Beta khi phim Tết. Cuộc sống bây giờ khó khăn nên làm phim buồn, khóc nhiều không tốt. Đạo diễn muốn đưa không khí rộn ràng hơn, buồn thoang thoảng thôi. Khóc sẽ có thủ thuật cho người ta khóc được, nhưng tiếng cười quả thật là khó. Ở tuổi này, tôi không còn ham nổi tiếng hơn nữa, chỉ mong đủ. Nói thật, tôi đóng cả phim này không bằng tôi đi hát 2 bài”, nghệ sĩ Xuân Hinh nói.

Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ về việc lần đầu đóng phim điện ảnh.

Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng tiết lộ thực hiện cảnh "nóng" hiếm hoi trong sự nghiệp cho Mùi phở . Theo ông, đây là phân cảnh mang màu sắc điện ảnh, đầy chân thật và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, để phim phù hợp với nhiều thế hệ khán giả, đoàn làm phim buộc phải cắt phân cảnh này đi. "Nếu giữ lại cảnh này, đây có thể là một trong những cảnh hay nhất của phim và là yếu tố hút khán giả ra rạp. Được cái này phải mất cái kia nên dù tiếc tôi cũng chấp nhận", nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ.

"Tôi tự tin vào chất lượng phim"

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện Mùi phở, đạo diễn - biên kịch Minh Beta cho biết với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, anh hiểu rõ thị hiếu khán giả, đặc biệt là mùa phim Tết. Nhận thấy phim Tết lâu nay chủ yếu mang màu sắc phía Nam, anh mong muốn quy tụ những gương mặt nổi tiếng, được yêu mến của cả hai miền Nam - Bắc, từ các nghệ sĩ gạo cội như Xuân Hinh, Quốc Tuấn đến những diễn viên “bảo chứng phòng vé” như Thu Trang, Hải Triều, BB Trần, Ngọc Phước…

"Tôi không chọn cách làm phim giống những gì thị trường đang có, bởi nếu chỉ lặp lại thì giá trị mang lại sẽ không nhiều. Tôi mong muốn bộ phim này trở thành nguồn cảm hứng để các nhà làm phim trên khắp cả nước mạnh dạn theo đuổi những dự án có chiều sâu, có giá trị lâu dài cho ngành", đạo diễn Minh Beta chia sẻ.

Đạo diễn Minh Beta tự tin vào chất lượng của Mùi phở.

Đạo diễn Minh Beta và Cù Trọng Xoay, Kay Nguyễn đã mất 2 năm để phát triển kịch bản. Anh khẳng định bản thân và ê-kíp sẽ làm hết khả năng để làm ra một bộ phim tử tế, được đầu tư trọn vẹn bằng tất cả tâm huyết. Về tài chính, anh gần như không tiết kiệm bất cứ điều gì để đạt được chất lượng tốt nhất cho phim.

"Là người làm nghề lâu năm, tôi cho rằng việc đánh giá một bộ phim hay hay dở, hấp dẫn hay không là điều rất khó và không thể chỉ dựa vào doanh thu. Mỗi bộ phim đều có số phận riêng, sự thành công cũng phải dựa vào nhiều yếu tố, trong đó không thể loại trừ yếu tố may rủi. Đối với tôi sự thành công là bản thân có tác phẩm chất lượng và tôi tự tin vào điều đó", đạo diễn Minh Beta nêu.

Mùi phở xoay quanh câu chuyện gia đình ông Mùi và những mâu thuẫn của gia đình 3 thế hệ.

Mùi phở xoay quanh đại gia đình của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh) - một nghệ nhân nấu phở tâm huyết và luôn đau đáu việc giữ nghề gia truyền. Dù có con gái và con rể luôn sẵn sàng học nghề nhưng ông chỉ muốn truyền nghề cho cháu trai đích tôn. Từ đây, nhiều mâu thuẫn xảy đến với gia đình 3 thế hệ. Thông qua việc giải quyết những mâu thuẫn này, những thành viên trong gia đình hiểu nhau hơn và cùng nhau gắn kết văn hóa giữa các thế hệ.

Phim có sự tham gia của các diễn viên Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Cường Cá, Thanh Hương, Tiến Lộc, Hà Hương, bé Bảo Nam, Hải Triều, BB Trần, Ngọc Phước… Phim được khởi chiếu chính thức từ ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán) trên toàn quốc.