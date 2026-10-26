Cảnh giác nguy cơ mất nước ở trẻ nhiễm Norovirus

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Thời gian gần đây, Khoa Khám và Điều trị Tự nguyện, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận nhiều trẻ nhập viện với các triệu chứng sốt, nôn ói, đau bụng và tiêu chảy cấp do nhiễm Norovirus.

Norovirus là một trong những tác nhân phổ biến gây viêm dạ dày - ruột cấp ở trẻ em và người lớn. Virus lây lan dễ dàng qua đường phân - miệng, khi tiếp xúc với người bệnh, thực phẩm hoặc nước nhiễm virus, hay chạm vào bề mặt, đồ vật có mầm bệnh rồi đưa tay lên miệng.

Bệnh thường khởi phát sau 12-48 giờ kể từ khi nhiễm virus. Do khả năng lây lan cao, Norovirus có thể gây các chùm ca bệnh tại gia đình, nhà trẻ và trường học. Vaccine phòng Rotavirus không có tác dụng phòng nhiễm Norovirus, vì vậy trẻ vẫn cần được thực hiện các biện pháp vệ sinh và phòng lây nhiễm.

Dấu hiệu nhận biết trẻ nhiễm Norovirus

Bệnh thường khởi phát đột ngột với các biểu hiện:

Nôn ói: Trẻ nôn nhiều lần, khó ăn uống và dễ mất sức.

Tiêu chảy cấp: Đi ngoài phân lỏng, nhiều nước, thường không có máu.

Đau bụng: Trẻ đau quặn bụng, quấy khóc, bỏ ăn hoặc bỏ bú.

Sốt, mệt mỏi: Một số trẻ sốt nhẹ hoặc sốt vừa, giảm hoạt động và uể oải.

Biến chứng cần lưu ý nhất là mất nước và rối loạn điện giải, đặc biệt ở trẻ nhỏ khi vừa nôn nhiều vừa tiêu chảy liên tục.

Cha mẹ cần theo dõi các dấu hiệu như môi, lưỡi khô; mắt trũng; khóc ít hoặc không có nước mắt; tiểu ít, tã lâu ướt; trẻ khát nhiều, mệt mỏi hoặc quấy khóc bất thường.

Cách chăm sóc trẻ tại nhà

Theo khuyến cáo của các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, việc bù nước và duy trì dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc trẻ bị tiêu chảy cấp.

Bù nước và điện giải: Cho trẻ uống dung dịch Oresol (ORS) được pha đúng lượng nước ghi trên bao bì. Nên cho trẻ uống từng ngụm nhỏ, nhiều lần. Nếu trẻ nôn, tạm dừng khoảng 5–10 phút rồi cho uống lại từ từ. Nếu trẻ không thể uống hoặc nôn liên tục, cần đưa trẻ đi khám.

Duy trì dinh dưỡng: Tiếp tục cho trẻ bú mẹ hoặc uống sữa công thức như bình thường, không tự ý pha loãng sữa. Với trẻ đã ăn dặm, nên cho ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, chia thành nhiều bữa nhỏ. Không bắt trẻ nhịn ăn hoặc kiêng khem quá mức.

Không tự ý dùng thuốc: Kháng sinh không có tác dụng điều trị Norovirus. Cha mẹ không tự dùng thuốc cầm tiêu chảy hoặc thuốc chống nôn cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Ngăn ngừa lây nhiễm: Cho trẻ nghỉ học trong thời gian mắc bệnh, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, nhất là sau khi thay tã hoặc dọn chất nôn, trước khi chế biến thức ăn. Cần làm sạch và khử khuẩn phù hợp các bề mặt, đồ chơi và vật dụng trẻ thường tiếp xúc.

Khi nào cần đưa trẻ đến bệnh viện?

Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám sớm nếu trẻ nôn liên tục, không uống được nước hoặc sữa, tiêu chảy nhiều lần, sốt cao kéo dài, đau bụng dữ dội, bụng chướng hoặc có dấu hiệu mất nước.

Nếu trẻ li bì, khó đánh thức, lơ mơ, tay chân lạnh hoặc da tái, cần đưa trẻ đến cấp cứu ngay vì đây có thể là biểu hiện mất nước nặng hoặc sốc.

Norovirus thường gây bệnh trong thời gian ngắn, nhưng trẻ có thể gặp biến chứng nếu không được bù nước đầy đủ. Phát hiện sớm dấu hiệu mất nước, chăm sóc đúng cách và đưa trẻ đi khám kịp thời khi có biểu hiện nguy hiểm giúp hạn chế biến chứng và hỗ trợ trẻ hồi phục an toàn.