Kết quả thử nghiệm vaccine ung thư hắc tố

Một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 cho thấy vaccine ung thư cá nhân hóa do Moderna và Merck phát triển, khi kết hợp với liệu pháp miễn dịch, giúp giảm 42% nguy cơ tái phát hoặc tử vong ở bệnh nhân ung thư hắc tố.

Kết quả được công bố tại hội nghị của Hiệp hội Ung thư Nội khoa châu Âu ở Madrid, Tây Ban Nha, dựa trên nghiên cứu với hơn 1.100 bệnh nhân.

(Ảnh chụp màn hình)

Vaccine sử dụng công nghệ mRNA, được thiết kế dựa trên những đột biến đặc trưng của khối u ở từng bệnh nhân và kết hợp với thuốc miễn dịch.

Nghiên cứu cũng ghi nhận nguy cơ ung thư lan rộng giảm 38%. Tỷ lệ sống không tái phát sau 24 tháng đạt 82,2%.

Các nhà nghiên cứu đánh giá đây là bước tiến tiềm năng trong điều trị ung thư cá nhân hóa.