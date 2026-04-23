Trẻ mắc tay chân miệng. Ảnh: BVCC

Theo ghi nhận tại Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là thời điểm phụ huynh cần đặc biệt lưu ý theo dõi sát các dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đi khám kịp thời.

Bệnh tay chân miệng thường trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn ủ bệnh kéo dài từ 3-7 ngày, thường chưa có triệu chứng rõ rệt. Giai đoạn khởi phát từ 1-2 ngày với biểu hiện sốt nhẹ, đau họng, biếng ăn, mệt mỏi, có thể kèm tiêu chảy. Ở giai đoạn toàn phát, kéo dài 3-10 ngày, trẻ xuất hiện các dấu hiệu điển hình như loét miệng, lưỡi, lợi gây đau, chảy nước bọt nhiều, bỏ ăn hoặc bỏ bú; đồng thời xuất hiện các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối hoặc vùng mông.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhi nữ 12 tháng tuổi nhập viện với sốt 39,3 độ C, nôn nhiều, ăn uống kém và nổi ban mụn nước rải rác ở tay, chân. Trẻ được chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 2A, có nguy cơ tiến triển biến chứng tuần hoàn nếu không được theo dõi sát.

Các bác sĩ cảnh báo, nhiều phụ huynh vẫn nhầm lẫn với sốt phát ban thông thường hoặc chờ nốt phỏng mọc rõ mới đưa trẻ đi khám. Trong khi đó, một số chủng virus như EV71 có thể gây biến chứng rất nhanh chỉ trong vài giờ.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu như sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt, giật mình chới với, run tay chân, đi loạng choạng, nôn nhiều, lừ đừ, khó thở hoặc tim đập nhanh.

Việc theo dõi sát trong những ngày đầu mắc bệnh và đưa trẻ đi khám sớm là yếu tố quan trọng giúp phát hiện biến chứng và điều trị kịp thời.