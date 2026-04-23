Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là kinh doanh mỹ phẩm không có hoặc không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục 37 sản phẩm mỹ phẩm bị Cục Quản lý Dược buộc thu hồi và tiêu huỷ:

Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ. Kèm theo tình tiết tăng nặng là công ty này có 37 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm cùng hành vi cùng thời điểm kiểm tra (theo quy định tại khoản 5 Điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 21 Điều 2 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ).

Với hành vi trên, công ty bị xử phạt hành chính 75 triệu đồng và buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 37 sản phẩm mỹ phẩm do doanh nghiệp này đứng tên công bố.

Danh sách tiêu hủy đợt này bao gồm kem chống nắng, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, dưỡng thể mang nhiều thương hiệu quen thuộc tại thị trường Việt Nam như Anessa, Hatomugi, Rosette, Skin Aqua, Senka, Shiseido, Hada Labo, Aqua Label.

Quyết định xử phạt của Cục Quản lý Dược có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp phối hợp các đơn vị liên quan để thực hiện thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Đồng thời, nộp phạt trong vòng 10 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.