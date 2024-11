Sau 2 tuần gây bão mạng xã hội vì những tình tiết trả thù gay cấn của nhân vật Bình An (Yeye Nhật Hạ), mới đây ekip sản xuất phim Tham vọng giàu sang đã tung ra đoạn clip giới thiệu những phân cảnh sẽ lên sóng trong tuần này.

Theo đó, Trúc (Lê Tam Triều Dâng) đã phục hồi trí nhớ và quay trở về nhà. Vừa gặp là bà Mai chưa bao lâu, Trúc đã đau đớn khi phải chia tay mẹ mãi mãi. Nhà bị cháy rụi, mẹ qua đời trong cảnh nghèo khó, bệnh tật, Trúc gần như tuyệt vọng.

Ngày Trúc trở về cũng là lúc cô bàng hoàng nhận chẳng còn gì cả

Đúng lúc này, ông Mạnh (Cao Minh Đạt) xuất hiện và quyết định giúp đỡ Trúc. Ông Mạnh đưa Trúc về nhà, cho cô nương nhờ với tư cách người hầu. Oái oăm thay, con trai của ông Mạnh là cậu chủ Thịnh (Bạch Công Khanh) trước đây từng rất yêu Trúc. Trúc và Thịnh còn có ý định kết hôn, song vì Thịnh gặp tai nạn dẫn đến tàn phế và ngu ngơ nên bà Mai mới không gả Trúc cho anh. Thay vào đó, bà Mai đưa An làm cô dâu thay thế.

Khi Trúc gặp lại Thịnh, cô vô cùng chua xót. Đáng nói hơn, dù đã hết ngờ nghệch nhưng Thịnh vẫn đóng giả là kẻ ngốc để điều tra những âm mưu, quỷ kế đang diễn ra trong gia đình mình.

Vậy nên, lúc thấy Trúc đang rơi nước mắt nhìn mình, Thịnh nói ngay: "Ai vậy ba, chào chị đẹp". Câu nói này như xé toạc trái tim của Trúc, cô không thể ngờ người đàn ông hào hoa phong nhã mình từng yêu lại trở thành một "kẻ ngốc".

Trúc rơi nước mắt khi gặp lại Thịnh

Ở một diễn biến khác, ekip sản xuất cũng hé lộ cảnh An tính kế hãm hại Trúc. Vì từ nhỏ đã bị mẹ Trúc hành hạ nên khi lớn lên, An luôn mang theo mình nỗi ám ảnh. An tự nhủ phải nhân cơ hội Trúc thất thế để bắt cô nếm trải những nỗi đau mình từng trải qua. Bất chấp cả chuyện Trúc là chị gái cùng cha khác mẹ, An vẫn nhẫn tâm tính kế với cô.

An bắt đầu tính kế hãm hại chị gái Trúc

Những tập tiếp theo của bộ phim Tham vọng giàu sang sẽ lên sóng vào lúc 20h00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1.