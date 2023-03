Canh chua cá Việt Nam lọt Top món canh ngon nhất thế giới

Taste Atlas là trang ẩm thực toàn cầu được mệnh danh là "bản đồ ẩm thực thế giới". Trang web này có độ uy tín cao, thường có các bài viết nhận định về các món ăn, đồ uống ở khắp hành tinh dưới sự chiêm nghiệm của các chuyên gia ẩm thực hàng đầu. Mới đây, món canh bình dị, quen thuộc của người Việt lại được vinh danh trên trang web này. Đó là món canh chua cá.

Trong hạng mục 10 Best Rated Fish Soups in the World (Top 10 món canh cá ngon nhất trên thế giới) công bố ngày 19/2 vừa qua, món canh chua cá của Việt Nam xếp hạng thứ 3. Ngoài ra, xếp hạng 10 Most Popular Asian Fish Soups (Top 10 món canh cá phổ biến châu Á), món canh chua cá cũng xếp thứ 4.

Món canh chua cá được các chuyên gia ẩm thực tại Taste Atlas đánh giá cao.

Theo Taste Atlas, canh chua cá có sự hoà quyện của các hương vị ngọt, cay, mặn và chua. Các món canh chua cá thường được nấu với nước dùng làm từ me, dứa, cà chua, đậu bắp, giá đỗ cùng một số loại rau khác. Phần lớn canh chua cá được chế biến từ cá da trơn như cá lóc, cá hồi, cá bớp... Các món canh cá được rắc hành ngò lên trên và dùng kèm với cơm.



Cũng theo đánh giá của các chuyên gia ẩm thực tại Taste Atlas, canh chua cá giàu dinh dưỡng, nhiều lợi ích cho sức khoẻ, thời gian nấu nhanh đã trở thành một phần trong bữa ăn tinh túy của người Việt.

Món canh rất đỗi quen thuộc, mộc mạc của người Việt ở mỗi miền lại được biến tấu theo hương vị riêng. Nếu ngoài Bắc, canh chua cá thường được ăn vào những ngày hè nóng nực để lấy cái thanh mát, chua dịu giải nhiệt thì trên mâm cơm của người miền Trung, miền Nam lại xuất hiện món canh chua cá thường xuyên hơn.

Canh chua cá miền Bắc thường dùng khế, sấu, dọc mùng hoặc tai chua, còn hương vị của miền Nam thì chẳng thể nào thiếu được dứa, me hoặc dặm thêm chút ngọt từ đường và cay cay từ ớt. Cá tươi roi rói được làm sạch, khử mùi tanh bằng các nguyên liệu thuần tự nhiên. Canh chua cá nấu lên hài hoà giữa các vị, thịt cá mềm ngon, nấu đủ độ, không bị mất đi độ tươi của cá.

Nhìn chung, tùy vào sở thích và đặc trưng của mỗi vùng miền mà món canh chua cá được thêm các loại rau cho phù hợp với khẩu vị.

Ẩm thực Việt Nam ngày càng để lại ấn tượng trên trường thế giới. Đây không phải lần đầu tiên các món ăn đặc sắc của Việt Nam được vinh danh và lọt Top thế giới như vậy. Trước đó, trong danh sách 100 món canh rau ngon trên thế giới, món canh măng của Việt Nam cũng xếp hạng thứ 74 và món bò nhúng giấm nằm trong danh sách 50 món ăn ngon nhất Đông Nam Á năm 2023.