Cảnh báo về sự lây lan từ biến thể phụ của Omicron

Theo hãng tin Reuters ngày 31/1, biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao, dạng phổ biến nhất được gọi là BA.1, đang chiếm gần như tất cả các trường hợp nhiễm COVID-19 trên toàn cầu với ố ca nhiễm đã tăng đột biến ở một vài quốc gia.

Biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn. Ảnh: thedailystar.net

Các nhà khoa học đang theo dõi sự gia tăng các trường hợp nhiễm biến thể phụ của BA.1, được gọi là BA.2, ở các khu vực châu Âu và châu Á. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một số quốc gia đang báo cáo sự gia tăng gần đây của biến thể BA.2. Ngoài BA.1 và BA.2, WHO liệt kê hai biến phụ khác của Omicron gồm BA.1.1.529 và BA.3. Tất cả đều có liên quan chặt chẽ về mặt di truyền, nhưng mỗi loại đều có các đột biến có thể thay đổi cách chúng hoạt động.

Nhà virus học Trevor Bedford tại Trung tâm Ung thư Fred Hutchinson, người đã theo dõi sự phát triển của virus SARS-CoV-2cho biết, BA.2 chiếm khoảng 82% các trường hợp nhiễm ở Đan Mạch, 9% ở Anh và 8% tại Mỹ.

Cũng giống như các biến thể khác, ca lây nhiễm bởi BA.2 có thể được phát hiện bằng bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà, mặc dù chúng không thể chỉ ra tình trạng mắc bệnh là do biến thể nào, các chuyên gia cho biết.

Một số báo cáo ban đầu chỉ ra rằng, BA.2 có thể gây lây nhiễm cao hơn BA.1 vốn đã cực kỳ dễ lây lan. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy, nó có nhiều khả năng tránh được sự bảo vệ từ vaccine.

Cơ quan y tế Đan Mạch ước tính rằng, BA.2 có thể lây truyền gấp 1,5 lần so với BA.1, mặc dù nó có khả năng không gây ra bệnh nặng hơn. Ở Anh, một phân tích sơ bộ về truy vết tiếp xúc từ ngày 27/12/2021-11/1/2022 của Cơ quan An ninh Y tế Anh (HSA) cho thấy, sự lây truyền trong hộ gia đình cao hơn trong số những người tiếp xúc với người bị nhiễm BA.2 (13,4%) so với với các trường hợp nhiễm biến thể phụ Omicron khác (10,3%). HSA không tìm thấy bằng chứng về sự khác biệt liên quan đến hiệu quả của vaccine, theo báo cáo ngày 28/1.