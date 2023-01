Cảnh báo "tin nhắn trúng thưởng" lừa đảo dịp Tết Nguyên đán

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo, hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền một đường link (như hình ảnh dưới bài viết) lợi dụng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão để dẫn người dùng đến nội dung độc hại.





Theo khuyến cáo, người dùng chỉ cần bấm vào link này sẽ bị thu thập thông tin về thiết bị đang sử dụng, địa chỉ IP. Sau khi vào đường dẫn của website này và cung cấp thêm thông tin cho website qua các bước rằng bạn trúng thưởng... thì người dùng sẽ bị mất thông tin danh tính, sau đó kẻ gian sẽ sử dụng thông tin thu thập cho mục đích xấu...

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội pham sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo mọi người dân không nên truy cập vào các đường dẫn địa chỉ website không rõ ràng. Hãy tỉnh táo để có một cái Tết an lành!