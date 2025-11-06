Thói quen hại tim mạch chẳng kém ăn nhiều thịt mỡ

Hầu hết mọi người đều biết rằng ăn nhiều thịt mỡ có hại cho sức khỏe tim mạch do chúng chứa chất béo bão hòa, có thể làm tăng mỡ máu và tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, “dẫn lối” cho đau tim, đột quỵ. Tuy nhiên, bên cạnh chế độ ăn nhiều dầu mỡ, có một thói quen phổ biến, nhiều người thực hiện hàng ngày cũng có thể gây tổn hại đến hệ tim mạch. Thói quen được nhắc tới là thức khuya.

Chia sẻ trên trang tin QQ News, bác sĩ Hoắc Hiểu Xuyên, Phó trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện An Trinh, trực thuộc Đại học Y khoa Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết, thức khuya thường xuyên làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Bệnh tim mạch khởi phát đột ngột nếu không được điều trị kịp thời có thể khiến bệnh nhân bị đột tử do đau tim hoặc gây đột quỵ.

Thức khuya có thể gây thiếu ngủ và có thể tác động tới sức khỏe tim mạch theo nhiều cách khác nhau. Theo chuyên gia, thói quen thức khuya, kéo dài liên tục có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Cụ thể, thường xuyên thiếu ngủ gây ra tình trạng căng thẳng, lo lắng, stress... do hệ thần kinh thực vật bị quá tải và rối loạn.

Hệ thần kinh thực vật lại đóng quan trọng với quá trình co bóp của các mạch máu và tim. Hệ thần kinh thực vật bị rối loạn có thể dẫn đến tình trạng tim đập nhanh, huyết áp tăng... và làm tăng nguy cơ dẫn đến các bệnh liên quan đến tim mạch.

Ngoài ra, ngủ không đủ giấc còn có thể gây ra tình trạng stress oxy hóa. Tình trạng này có thể gây ra hàng loạt vấn đề như viêm nhiễm tại các mô trên cơ thể, từ đó có thể làm cho mạch máu dễ bị xơ vữa, lão hóa nhanh hơn. Hệ quả là làm tăng nguy cơ mắc tăng mỡ máu, xơ vữa mạch máu, tăng huyết áp, tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ.

Thức khuya gây hại cho sức khoẻ tim mạch. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Dương Vĩ, Phó trưởng khoa Y học tổng hợp tại bệnh viện cảnh báo thường xuyên thức khuya và bị thiếu ngủ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tim mạch. Học viện Y học về Giấc ngủ Hoa Kỳ khuyến cáo rằng người trưởng thành nên ngủ đủ giấc (từ 7-9 tiếng mỗi đêm).

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, chuyên gia khuyến khích mọi người nên thực hiện một số biện pháp sau:

- Ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày: Đi ngủ và thức dậy vào khoảng thời gian giống nhau (ví dụ như đi ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 6 giờ sáng hàng ngày) có thể giúp củng cố đồng hồ sinh học trong cơ thể và đảm bảo mọi người ngủ đủ thời gian theo nhu cầu cơ thể.

- Hạn chế sử dụng cà phê, rượu và thuốc lá vào buổi tối: Các nghiên cứu chỉ ra rằng 1 tách cà phê vào buổi tối sẽ làm thay đổi nhịp sinh học, caffeine trong cà phê sẽ khiến mọi người khó ngủ hơn. Rượu có thể có thể ngăn chặn các giai đoạn của giấc ngủ sâu và thường khiến mọi người thức giấc giữa đêm. Nicotine trong các sản phẩm thuốc lá cũng là một loại chất kích thích có thể cản trở giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc là thường ngủ trong một khoảng thời gian ngắn hơn và có giấc ngủ chập chờn.

- Giữ phòng ngủ luôn mát mẻ: Nhiệt độ phòng ngủ mát mẻ sẽ giúp chúng ta ngủ ngon giấc hơn. Nhiệt độ tối ưu nên nằm trong khoảng 20 độ C.

- Tập thể dục hàng ngày: Tập thể dục khoảng 30 phút/ngày có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả cải thiện chất lượng giấc ngủ.

(Theo QQ News)