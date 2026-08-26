Cảnh báo tai nạn giao thông ở trẻ vị thành niên

Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Khoa Hồi sức Ngoại khoa và Ghép tạng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 16 tuổi bị đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Theo gia đình, trước khi xảy ra tai nạn, người bệnh có sử dụng rượu bia rồi điều khiển xe điện. Khi nhập viện, kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng với máu tụ dưới màng cứng, dập não xuất huyết, xuất huyết dưới nhện và tràn khí nội sọ.

Vùng hàm mặt cũng có nhiều đường gãy phức tạp liên quan đến xương hàm, xương gò má, ổ mắt, nền sọ và các xoang. Bệnh nhân đồng thời bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất và đụng giập phổi.

Các bác sĩ đã phẫu thuật kết hợp xương tổn thương hàm mặt, mở khí quản và hỗ trợ thở máy. Hiện người bệnh vẫn phải an thần, thở máy, điều trị chống phù não và được theo dõi sát, tiên lượng còn dè dặt.

Theo các bác sĩ, chấn thương sọ não nặng, tổn thương thần kinh, biến dạng vùng hàm mặt hoặc hạn chế vận động sau tai nạn có thể để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến học tập, công việc và cuộc sống của người trẻ.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông ở trẻ vị thành niên, phụ huynh cần tuân thủ quy định về độ tuổi và điều kiện điều khiển phương tiện, không giao xe cho trẻ khi chưa đủ điều kiện. Trẻ cần được hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo gia đình cần đồng hành, làm gương và đặt ra những giới hạn an toàn cho trẻ. Một lần chủ quan khi tham gia giao thông có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí thay đổi cả tương lai của một người trẻ.