Từ một dấu hiệu, người đàn ông phát hiện 2 bệnh ung thư cùng lúc

Người đàn ông 55 tuổi, ở Hải Phòng, đến bệnh viện sau khoảng một tuần đi ngoài ra máu . Thăm khám và chụp chiếu cho thấy đường tiêu hóa của ông có nhiều tổn thương bất thường, trong khi phổi cũng xuất hiện khối u đáng ngờ.

Kết quả nội soi đại trực tràng ghi nhận một khối sùi loét tại trực tràng cao, vị trí nối với đại tràng sigma, cách rìa hậu môn khoảng 18 cm. Khối u chiếm gần hết chu vi lòng ruột, bề mặt dễ chảy máu. Sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô tuyến trực tràng , biệt hóa vừa.

Điều khiến các bác sĩ đặc biệt lưu ý là đại tràng của người bệnh còn có tới 39 polyp, kích thước 3-6 mm. Các polyp được lần lượt cắt qua nội soi, những tổn thương nhỏ còn lại được lên kế hoạch tiếp tục theo dõi và xử lý.

Cộng hưởng từ vùng chậu cho thấy khối u dài khoảng 45 mm, phát triển qua thành ruột và xuất hiện nhiều hạch bất thường xung quanh. Bệnh nhân được đánh giá có ung thư trực tràng tiến triển tại chỗ, kèm nhiều hạch nghi ngờ.

Trong quá trình khảo sát toàn thân, bác sĩ phát hiện tại thùy trên phổi phải một khối đặc, bờ không đều, kích thước khoảng 25 x 29 mm.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, đây là phát hiện có thể làm thay đổi hoàn toàn hướng điều trị. Các bác sĩ phải trả lời câu hỏi quan trọng là khối u phổi là tổn thương di căn từ ung thư trực tràng hay một ung thư nguyên phát xuất hiện đồng thời.

“Nếu mặc định tổn thương phổi là di căn, bệnh nhân có thể được xếp vào nhóm ung thư trực tràng giai đoạn IV, khi đó mục tiêu và trình tự điều trị sẽ thay đổi đáng kể. Ngược lại, nếu đây là hai ung thư nguyên phát độc lập và cả hai vẫn còn khả năng phẫu thuật, người bệnh có thể được điều trị theo hướng triệt căn cho từng khối u”, PGS Tuấn nói.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ tiếp tục làm xét nghiệm mô bệnh học đối với tổn thương ở phổi. Kết quả cho thấy đây là ung thư biểu mô tuyến nguyên phát của phổi, hoàn toàn không phải khối di căn từ ung thư trực tràng.

Phát hiện này mở ra một hướng điều trị khác. Thay vì đối mặt với ung thư trực tràng đã lan sang phổi, người bệnh mắc đồng thời hai ung thư nguyên phát ở hai cơ quan.

Sau khi xác định bản chất các khối u, ê-kíp tiếp tục cân nhắc cách xử lý hàng chục polyp trong đại tràng.

Về lý thuyết, cắt toàn bộ đại tràng có thể giảm nguy cơ xuất hiện thêm tổn thương ở phần ruột còn lại. Tuy nhiên, đây là cuộc phẫu thuật lớn, khiến người bệnh mất nhiều thời gian hồi phục và có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng đại tiện, dinh dưỡng và chất lượng sống.

Ở tuổi 55, người bệnh còn phải trải qua nhiều bước điều trị tiếp theo cho cả hai bệnh ung thư. PGS Tuấn cho rằng nếu cắt toàn bộ đại tràng ngay từ đầu, gánh nặng phẫu thuật có thể khiến thể trạng người bệnh suy giảm, ảnh hưởng đến cuộc mổ phổi và quá trình hóa trị sau đó.

Sau khi cân nhắc vị trí khối u, đặc điểm các polyp, khả năng kiểm soát tổn thương bằng nội soi và mục tiêu bảo tồn chức năng đại tràng, ê-kíp quyết định phẫu thuật cắt trước thấp trực tràng.

Bác sĩ lấy bỏ đoạn ruột chứa khối u và nạo vét hạch theo nguyên tắc ung thư học, đồng thời giữ lại phần đại tràng còn lại để tiếp tục theo dõi bằng nội soi.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ung thư biểu mô tuyến biệt hóa vừa đã xâm nhập tới thanh mạc. Trong 18 hạch được lấy xét nghiệm, có 4 hạch chứa tế bào ung thư di căn. Hai diện cắt trên và dưới đều không còn tế bào u. Người bệnh cần tiếp tục điều trị bổ trợ theo kế hoạch.

Người đàn ông đã trải qua hai cuộc phẫu thuật để xử lý hai khối u ác tính ở hai cơ quan khác nhau và hiện tiếp tục hóa trị bổ trợ. Trường hợp này cũng đặt ra vấn đề về những polyp được phát hiện dày đặc trong đại tràng. Theo PGS Tuấn, polyp tuyến đại trực tràng có thể là tổn thương tiền ung thư. Một số trường hợp có khả năng phát triển thành ung thư nếu không được phát hiện và xử lý.