Ngày 26/11, Công an Hà Nội phát cảnh báo cho biết, trong những ngày cuối năm, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ kinh doanh, sản xuất, tiêu dùng.

Đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng như sau:

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội. Những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là “bẫy” của các đối tượng lừa đảo.

Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh ngân hàng, công ty tài chính uy tín để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi cá nhân trước pháp luật.