Cảnh báo: Những sai lầm khi bôi kem chống nắng làm tăng nguy cơ ung thư da

Các chuyên gia nhấn mạnh, sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 30 mỗi ngày, che phủ những vùng da thường bị bỏ sót và kết hợp kem chống nắng với các biện pháp bảo vệ khác như bóng râm và quần áo. Hướng dẫn của các chuyên gia hiện nay cũn g nêu chi tiết các sản phẩm phù hợp với các nhu cầu da khác nhau, bao gồm lựa chọn khoáng chất cho da nhạy cảm và công thức chống nước khi hoạt động ngoài trời.

Ảnh minh họa: Internet

Năm nay, các bác sĩ da liễu khuyến nghị, sử dụng kem chống nắng phổ rộng với chỉ số SPF 30 trở lên hàng ngày, tăng lên SPF 50+ trong các hoạt động ngoài trời kéo dài hoặc đối với những người có nguy cơ cao hơn.

Trên các trang tin của Health, HuffPost và Esquire , các chuyên gia chỉ ra các sản phẩm gốc khoáng như công thức oxit kẽm hoặc titan dioxit cho da nhạy cảm và các lựa chọn chống nước cho bơi lội hoặc đổ mồ hôi nhiều.

Tại sao những khuyến nghị mới này lại quan trọng trong hiện tại?

Ung thư da là loại ung thư phổ biến nhất tại Mỹ, với tỷ lệ cứ 5 người thì có 1 người mắc phải trong đời. Đáng chú ý, số ca ung thư hắc tố đang gia tăng do xu hướng tắm nắng trở lại. Vì 90% trường hợp ung thư hắc tố liên quan đến tia cực tím (UV), việc phòng ngừa chủ động trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Các nghiên cứu chỉ rõ: Duy trì thói quen bôi kem chống nắng đúng cách hàng ngày giúp giảm đáng kể rủi ro; trong đó, các sản phẩm có chỉ số SPF cao sẽ tăng cường khả năng bảo vệ, đặc biệt là trong môi trường có cường độ tia UV mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Những sai lầm phổ biến nhất khi sử dụng kem chống nắng, làm sao để khắc phục?

Những sai lầm phổ biến bao gồm thoa quá ít kem chống nắng, không thoa lại thường xuyên, bỏ sót những vùng da nhỏ nhưng tiếp xúc với ánh nắng, sử dụng kem dưỡng ẩm có SPF thay thế, chỉ dựa vào kem chống nắng mà không có các biện pháp khác, và hoàn toàn bỏ qua bước này.

Các giải pháp bao gồm sử dụng khoảng một li nhỏ kem chống nắng cho toàn thân, thoa lại sau mỗi 2 giờ hoặc sau khi bơi hoặc đổ mồ hôi, che chắn những vùng thường bị bỏ sót như tai, môi và mí mắt. Các chuyên gia cũng khuyên nên kết hợp kem chống nắng với quần áo chống tia UPF, mũ, kính râm và bóng râm trong giờ nắng gắt.

Ảnh minh họa: Internet

Khoa học đằng sau SPF và phòng ngừa ung thư da

Kem chống nắng phổ rộng bảo vệ chống lại tia UVA, làm tăng tốc quá trình lão hóa, và tia UVB, gây cháy nắng và làm tăng nguy cơ ung thư da. Kem chống nắng khoáng chất ngăn chặn tia UV về mặt vật lý, trong khi các công thức hóa học hấp thụ và phân tán chúng.

Cả hai đều hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Các nghiên cứu lâm sàng chỉ ra rằng, SPF 30 trở lên được sử dụng hàng ngày, SPF 50+ cho trường hợp tiếp xúc nhiều, làm giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư hắc tố, đặc biệt khi tuân thủ hướng dẫn thoa lại.

(Nguồn: MSN)