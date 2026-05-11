Trung tâm Y tế Đại học Nebraska (Ảnh: Alamy)

Bên cạnh hành khách dương tính với biến thể Andes thuộc nhóm virus Hanta, một hành khách khác xuất hiện triệu chứng nhẹ và đang tiếp tục được theo dõi y tế.

Theo thông báo của HHS, cả hai hành khách trên đều được bố trí trong các khoang cách ly sinh học đặc biệt trên chuyến bay hồi hương từ Tây Ban Nha về Mỹ nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch. Chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay Eppley ở thành phố Omaha, bang Nebraska vào rạng sáng 11/5 theo giờ địa phương.

Trung tâm Y tế Đại học Nebraska cho biết hành khách có kết quả dương tính nhẹ hiện chưa xuất hiện triệu chứng lâm sàng, song sẽ được đưa trực tiếp tới đơn vị cách ly sinh học chuyên biệt của trung tâm để theo dõi. Trong khi đó, hành khách còn lại từng có biểu hiện ho nhẹ hôm 6/5 nhưng triệu chứng đã nhanh chóng chấm dứt và hiện chưa có kết quả xét nghiệm dương tính.

Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla ở Tenerife, Tây Ban Nha, ngày 10/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Các hành khách còn lại sẽ được đưa tới Đơn vị Kiểm dịch Quốc gia của trung tâm để đánh giá sức khỏe và giám sát y tế trong thời gian tiếp theo trước khi trở về nơi cư trú.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trước đó cảnh báo virus Hanta trên tàu MV Hondius có thể đã lây truyền từ người sang người - hiện tượng hiếm gặp đối với loại virus vốn chủ yếu liên quan tới loài gặm nhấm. Kể từ ngày 11/4 đến nay, đã có ít nhất 3 người tử vong và một số trường hợp khác mắc bệnh liên quan ổ dịch trên tàu.

Trong bối cảnh nguy cơ lây lan tiếp tục được theo dõi chặt chẽ, nhiều quốc gia đang khẩn trương triển khai kế hoạch hồi hương công dân khỏi tàu MV Hondius sau khi tàu cập cảng gần Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Giới chức Tây Ban Nha cho biết nước này cùng Pháp đã hoàn tất việc sơ tán công dân khỏi tàu. Trong khi đó, Australia, Canada, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Ireland cũng đang tiến hành các chuyến bay đưa công dân về nước để cách ly và theo dõi y tế.