Các nạn nhân ăn nấm độc cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, mới đây, tại xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La xảy ra vụ ngộ độc nấm amatoxin khiến 6 người mắc. Một bệnh nhân sinh năm 2010 tử vong tại nhà trước khi tới bệnh viện. 5 người còn lại được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tổn thương tiêu hóa nặng, trong đó 4 người bị viêm gan, suy gan và một trường hợp suy đa tạng không qua khỏi dù được điều trị tích cực.

Theo Trung tâm Chống độc, khoảng trưa 2/5, các bệnh nhân cùng ăn canh nấm rừng màu trắng do người nhà hái trong rừng mang về. Các bác sĩ xác định đây là nhóm nấm chứa độc tố amatoxin, gồm các loại nấm độc trắng hình nón hoặc nấm độc tán trắng - những loài nấm nguy hiểm hàng đầu tại Việt Nam.

Sau ăn khoảng 12-24 giờ, các bệnh nhân bắt đầu đau bụng, nôn, tiêu chảy dữ dội. Khi nhập viện, nhiều người đã rơi vào tình trạng mất nước nặng, suy gan cấp, suy thận cấp.

BSNT Nguyễn Tiến Đạt, Trung tâm Chống độc, cho biết một bệnh nhân bị suy gan tối cấp, suy tim, suy thận, hôn mê gan và phù não, men gan tăng trên 7.000 U/L. Dù được hồi sức, giải độc và lọc máu tích cực, người bệnh vẫn diễn biến rất nặng.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, độc tố amatoxin gây tổn thương hàng loạt cơ quan như gan, thận, tim, não do ngăn cản quá trình tổng hợp protein của tế bào.

Điều nguy hiểm là ngộ độc amatoxin thường diễn tiến qua ba giai đoạn. Ban đầu, người bệnh xuất hiện đau bụng, nôn và tiêu chảy dữ dội sau hơn 6 giờ ăn nấm. Sau đó là giai đoạn "im lặng", khi triệu chứng tiêu hóa giảm dần khiến nhiều người tưởng đã khỏi bệnh. Tuy nhiên, lúc này gan và các cơ quan nội tạng đang bị phá hủy âm thầm. Khi bước sang giai đoạn cuối, người bệnh có thể nhanh chóng suy đa tạng, hôn mê và tử vong.

Các chuyên gia nhấn mạnh, không có cách dân gian nào giúp phân biệt chính xác nấm độc với nấm ăn được bằng mắt thường. Nhiều loại nấm độc có hình thức rất giống nấm lành, đặc biệt là các loại nấm màu trắng, nhìn sạch và đẹp mắt.

Trung tâm Chống độc khuyến cáo người dân tuyệt đối không hái nấm mọc hoang trong rừng để ăn, kể cả khi từng sử dụng trước đó hoặc thấy động vật ăn được. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy sau ăn nấm, cần nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế có khả năng hồi sức chống độc để được xử trí kịp thời.