Hình minh họa.

Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau vừa tiếp nhận một trường hợp nguy kịch do tự ý phá thai tại nhà. Bệnh nhân là thai phụ đang mang thai ở tuần thứ 22, đã tự mua thuốc và sử dụng mà không qua bất kỳ thăm khám hay chỉ định nào từ bác sĩ. Hậu quả, người mẹ bị vỡ tử cung, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, còn thai nhi không thể giữ lại. Đây là một trường hợp điển hình cho thấy mối nguy hiểm tiềm tàng từ việc sử dụng thuốc phá thai không đúng cách, sai thời điểm và không có sự theo dõi y tế.

Theo khuyến cáo từ Bộ Y tế và các chuyên gia sản phụ khoa, thuốc phá thai nội khoa chỉ được sử dụng trong một số điều kiện nghiêm ngặt tại cơ sở y tế, với sự giám sát chuyên môn chặt chẽ. Việc tự ý sử dụng có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm. Trong đó, băng huyết là biến chứng thường gặp nhất. Khi thuốc kích thích co bóp tử cung để đẩy mô thai ra ngoài, nếu không được kiểm soát tốt có thể gây mất máu ồ ạt, khiến người bệnh choáng, tụt huyết áp, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Một rủi ro nghiêm trọng khác là nhiễm trùng sau phá thai. Nếu sản phụ không đảm bảo vệ sinh hoặc không được xử trí đúng cách trong quá trình sảy thai, vi khuẩn có thể xâm nhập và gây viêm nhiễm toàn thân. Trong nhiều trường hợp, nhiễm trùng kéo dài buộc bác sĩ phải can thiệp cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng, đồng nghĩa với việc người phụ nữ vĩnh viễn mất khả năng sinh con.

Ngoài ra, việc sử dụng thuốc không đúng thời điểm - chẳng hạn khi thai đã lớn hoặc khi thai nằm ngoài tử cung cũng tiềm ẩn nguy cơ tử vong. Trường hợp thai ngoài tử cung không được phát hiện sớm, nếu vỡ sẽ gây chảy máu trong ổ bụng, là biến chứng nội khoa nặng cần xử trí khẩn cấp. Tuy nhiên, do việc tự phá thai tại nhà thường không có kiểm tra siêu âm trước đó, nhiều người không hề biết mình đang đối mặt với rủi ro chết người.

Từ những cảnh báo trên, ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà theo các hướng dẫn không chính thống trên mạng xã hội hay lời khuyên truyền miệng. Nếu bắt buộc phải chấm dứt thai kỳ vì lý do bất khả kháng, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn, thăm khám và thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, sinh mạng và khả năng sinh sản sau này. Một quyết định thiếu hiểu biết, dù vì lý do nào, cũng có thể để lại hậu quả đau lòng không thể đảo ngược.