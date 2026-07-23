Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ cuối chiều nay (23/7), các vùng mây dông gây mưa đã phát triển ở Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Dự báo từ tối nay đến ngày 25/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70–150mm, có nơi trên 300mm.

Trọng tâm mưa là các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Trong đó Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai cũng vừa hứng chịu một đợt mưa rất lớn từ 15-18/7, để lại hậu quả nghiêm trọng,

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, gồm Thủ đô Hà Nội từ tối nay đến hết ngày 25/7 cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40–100mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng nhận định, từ đêm 23/7-25/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2, làm tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Ngoài ra, trong chiều tối và đêm 23/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10–30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Dự báo ngày 24/7, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa từ 20–40mm trong 24 giờ, có nơi mưa to trên 80mm trong 24 giờ.

Thanh Hoá từ chiều tối 24/7 đến ngày 25/7 cũng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30–70mm, có nơi trên 150mm.

Trên biển, vào lúc 13h chiều nay, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang cách đảo Luzon của Philippines khoảng 600km về phía đông.

Dự báo trong đêm nay đến ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, khoảng đêm 24 rạng ngày 25/7, bão đi vào khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay (khoảng 80%) là bão sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vào ngày 26/7, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền nước ta.