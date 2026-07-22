Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào?
Những phòng học vốn rộn ràng tiếng trẻ giờ trở thành nơi trú ngụ của hàng trăm người dân vùng lũ. Bàn ghế được thu dọn gọn gàng để nhường chỗ cho chăn màn, quần áo và những vật dụng thiết yếu. Mỗi phòng học bố trí từ 15 đến 20 người. Không chỉ các lớp học, khu nhà công vụ giáo viên và khu nội trú học sinh cũng được trưng dụng làm nơi ở tạm, bảo đảm chỗ nghỉ cho tất cả các hộ dân phải sơ tán.
Sau những giờ đầu đầy xáo trộn và lo lắng, nhịp sống tại khu tạm cư dần đi vào ổn định. Dẫu còn nhiều nỗi canh cánh về ngôi nhà và tài sản để lại phía sau, người dân vẫn cố gắng thích nghi với cuộc sống mới trong sự sẻ chia của chính quyền và cộng đồng.
Những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối nhau hướng về vùng lũ. Ngay sau khi hay tin Mường Than chịu thiệt hại nặng nề, nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Nhân đã khẩn trương phát động quyên góp. Theo anh Thế Anh, Trưởng nhóm, chỉ trong thời gian ngắn, các thành viên và những nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp hơn 140 triệu đồng để hỗ trợ người dân.
Song song với những chuyến hàng cứu trợ, các bếp ăn nghĩa tình tại Pắc Ta cũng đỏ lửa suốt nhiều ngày qua. Cán bộ xã, giáo viên các trường học cùng người dân địa phương thay phiên nhau chuẩn bị hàng nghìn suất cơm phục vụ bà con.
Mỗi bữa cơm được chuẩn bị với ba món mặn cùng canh rau nóng hổi.
Những bộ bàn ghế học sinh ghép lại thành bàn ăn tập thể, nơi hàng trăm người quây quần bên nhau trong những ngày khó khăn.