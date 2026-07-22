Lũ kinh hoàng quét Mường Than, Lai Châu diễn ra thế nào?

Rạng sáng 17/7, trận lũ quét kinh hoàng bất ngờ ập xuống bản Chít, xã Mường Than (tỉnh Lai Châu), cuốn theo nhà cửa, tài sản và cướp đi sinh mạng của nhiều người. Khi dòng nước dữ rút đi, cả bản làng chỉ còn lại những nền nhà ngổn ngang bùn đất, cây cối gãy đổ và nỗi đau bao trùm khắp nơi. Thiên tai khiến 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 8 người bị thương; gần 200 hộ dân chịu ảnh hưởng. Trong đó, 24 hộ mất hoàn toàn nhà cửa, 20 hộ có nhà hư hỏng không thể khắc phục, còn 156 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao, buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Lo ngại nguy cơ lũ quét, sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, tối 18/7, hơn 800 người dân bản Noong Thăng, cách khu vực Đội 11 khoảng 2 km, được khẩn trương sơ tán đến điểm tạm cư tại Trường Tiểu học và THCS Pắc Ta, xã Pắc Ta.

Những phòng học vốn rộn ràng tiếng trẻ giờ trở thành nơi trú ngụ của hàng trăm người dân vùng lũ. Bàn ghế được thu dọn gọn gàng để nhường chỗ cho chăn màn, quần áo và những vật dụng thiết yếu. Mỗi phòng học bố trí từ 15 đến 20 người. Không chỉ các lớp học, khu nhà công vụ giáo viên và khu nội trú học sinh cũng được trưng dụng làm nơi ở tạm, bảo đảm chỗ nghỉ cho tất cả các hộ dân phải sơ tán.

Sau những giờ đầu đầy xáo trộn và lo lắng, nhịp sống tại khu tạm cư dần đi vào ổn định. Dẫu còn nhiều nỗi canh cánh về ngôi nhà và tài sản để lại phía sau, người dân vẫn cố gắng thích nghi với cuộc sống mới trong sự sẻ chia của chính quyền và cộng đồng.

Ngồi trong lớp học được trưng dụng làm nơi tạm cư, anh Lò Văn Cáy, người dân bản Noong Thăng, vẫn chưa nguôi ám ảnh về đêm lũ quét. Chỉ trong ít phút, nước từ sườn núi đổ xuống cuốn phăng chuồng trại, vùi lấp nhà cửa, buộc vợ chồng anh ôm các con tháo chạy, bỏ lại toàn bộ tài sản phía sau.

Đã một tuần chưa thể trở về, anh chỉ mong mưa sớm dứt, nước nhanh rút để bà con được trở lại bản làng. Trong lúc đó, lực lượng công an vẫn ngày đêm bảo vệ tài sản của người dân, còn dân quân địa phương bám hiện trường hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Không chỉ có chỗ ở tạm, người dân còn nhận được sự sẻ chia kịp thời từ khắp mọi miền. Tại điểm trường THCS Pắc Ta, những kiện quần áo, nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm quyên góp liên tục được chuyển đến. Các đoàn viên thanh niên xã Pắc Ta tất bật phân loại, rồi trao tận tay từng hộ dân, để ai cũng có thêm quần áo và những vật dụng thiết yếu trong những ngày sơ tán.

Những chuyến xe nghĩa tình vẫn nối nhau hướng về vùng lũ. Ngay sau khi hay tin Mường Than chịu thiệt hại nặng nề, nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Nhân đã khẩn trương phát động quyên góp. Theo anh Thế Anh, Trưởng nhóm, chỉ trong thời gian ngắn, các thành viên và những nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp hơn 140 triệu đồng để hỗ trợ người dân.

Để đưa những phần quà đến với bà con nhanh nhất, đoàn thiện nguyện đã vượt hơn 300 km từ Hà Nội lên vùng lũ, băng qua nhiều cung đường đèo dốc hiểm trở. Dù phần lớn thành viên chưa quen di chuyển trên địa hình miền núi, cả đoàn vẫn quyết tâm lên đường ngay trong đêm. “Khi tận mắt chứng kiến ngôi trường trở thành nơi ở tạm của hàng trăm người dân sau thiên tai, chúng tôi thực sự nghẹn lòng. Hy vọng những phần quà tuy không lớn nhưng sẽ góp thêm chút hơi ấm, giúp bà con có thêm động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Thế Anh chia sẻ.

Song song với những chuyến hàng cứu trợ, các bếp ăn nghĩa tình tại Pắc Ta cũng đỏ lửa suốt nhiều ngày qua. Cán bộ xã, giáo viên các trường học cùng người dân địa phương thay phiên nhau chuẩn bị hàng nghìn suất cơm phục vụ bà con.

Giữa không khí tất bật của khu bếp, những đôi tay vốn quen cầm phấn trắng nay thoăn thoắt vo gạo, nhặt rau, chia từng suất cơm. Cô Nguyễn Hải Yến, giáo viên Trường Tiểu học số 2 Tân Uyên, cho biết bếp ăn đã đỏ lửa suốt nhiều ngày qua. Để không ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, mỗi ngày các trường luân phiên cử 6-7 giáo viên tham gia công tác hậu cần, cùng nhau chuẩn bị từng bữa ăn cho người dân vùng lũ.

Theo ông Đỗ Đình Định, Chủ tịch UBND xã Pắc Ta, ngay sau khi lũ quét xảy ra tại xã Mường Than, địa phương đã khẩn trương huy động máy móc và lực lượng tại chỗ sang hỗ trợ mở đường, khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức đón các hộ dân đến nơi an toàn. Trong ngày đầu tiên, xã tiếp nhận gần 1.000 người sơ tán. Đến nay, hơn 700 người vẫn đang được bố trí lưu trú tại hai điểm trường Tiểu học và THCS Pắc Ta. Địa phương cũng thành lập tổ hậu cần chuyên trách để điều phối công tác cứu trợ và chăm lo đời sống người dân.

Theo phương châm “4 tại chỗ”, toàn bộ lương thực, thực phẩm, quần áo và nhu yếu phẩm do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đều được tiếp nhận, quản lý và phân bổ công khai, minh bạch đến từng hộ dân. Trong những ngày cao điểm, bếp ăn tập trung phục vụ khoảng 2.000 suất ăn mỗi ngày với sự chung sức của cán bộ, giáo viên, người dân địa phương cùng các đoàn thiện nguyện, bảo đảm mọi người dân sơ tán đều có bữa ăn đầy đủ và an toàn.

Song song với công tác cứu trợ, chính quyền địa phương cũng linh hoạt điều phối lực lượng, phân công các đơn vị luân phiên đảm nhận công tác hậu cần, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thiện nguyện đăng ký hỗ trợ nấu ăn, góp phần duy trì hoạt động cứu trợ liên tục trong suốt thời gian người dân phải sơ tán.

Mỗi bữa cơm được chuẩn bị với ba món mặn cùng canh rau nóng hổi.

Những bộ bàn ghế học sinh ghép lại thành bàn ăn tập thể, nơi hàng trăm người quây quần bên nhau trong những ngày khó khăn.