Công an tỉnh Lai Châu thông tin đơn vị phát hiện trên các mạng xã hội (Facebook, Zalo...) hiện nay xuất hiện một số tài khoản giả mạo tổ chức, cá nhân kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vừa qua tại xã Mường Than.

Các đối tượng lợi dụng tinh thần tương thân tương ái của nhân dân để cung cấp số tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trận lũ quét xảy ra hôm 17/7 tại xã Mường Than gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. (Ảnh: Công an Lai Châu)



Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là tạo fanpage/tài khoản ảo: sử dụng tên gọi gần giống các tổ chức từ thiện, cơ quan nhà nước hoặc các quỹ uy tín; sử dụng hình ảnh đau thương như đăng tải lại video, hình ảnh thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than để kích thích lòng trắc ẩn của cộng đồng; đưa ra tài khoản cá nhân đề nghị người dân chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản không thuộc tổ chức chính thức.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, không nghe theo, không chuyển tiền ủng hộ vào các số tài khoản cá nhân hoặc các fanpage chưa được kiểm chứng. Đồng thời, kiểm tra kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Hành vi lợi dụng thiên tai, bão lũ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Nếu phát hiện các trang mạng hoặc cá nhân có dấu hiệu lừa đảo quyên góp từ thiện, đề nghị người dân kịp thời chụp ảnh màn hình, lưu lại thông tin và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ kinh phí và nhu yếu phẩm cho nhân dân xã Mường Than vui lòng gửi trực tiếp về Tài khoản/Quỹ tiếp nhận chính thức của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền tại địa phương.