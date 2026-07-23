Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lâm Đồng về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an xã Ka Đô đã chủ động nắm tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để tập trung đấu tranh, xử lý.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/7, Công an xã Ka Đô đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra tại quán cà phê "Chợt Nhớ" thuộc thôn Lạc Lâm Làng, xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng đang ngồi xem bóng đá World Cup 2026. Qua kiểm tra, làm việc ban đầu, Công an xã Ka Đô xác định các đối tượng có tham gia cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền trong các trận đấu thuộc giải World Cup 2026, với nhiều nhóm và hình thức khác nhau.

Mở rộng điều tra, đến nay Công an xã Ka Đô đã làm việc với 12 đối tượng, xác định tổng số tiền đánh bạc khoảng 149.000.000 đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 2 vụ án, 3 bị can về tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xóa điểm cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026 thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an xã Ka Đô trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

Qua đó, góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an và chính quyền cơ sở; đồng thời là lời cảnh báo đối với các đối tượng lợi dụng các giải bóng đá để tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Công an xã Ka Đô khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc các biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định.