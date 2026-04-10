Máy xay sinh tố là thiết bị gia dụng thiết yếu trong bất kỳ căn bếp hiện đại nào. Ngoài làm sinh tố, nó còn được tận dụng trong việc xay gia vị, thực phẩm, các món ăn hay làm các loại nước xốt... Tuy nhiên, không phải ai cũng vận hành thiết bị này đúng cách. Một số thói quen tưởng chừng vô hại lại có thể ảnh hưởng đến độ bền, hiệu suất, thậm chí tiềm ẩn rủi ro sức khỏe và cháy nổ trong quá trình sử dụng.

Dưới đây là 5 lỗi phổ biến mà nhiều gia đình đang mắc phải khi dùng máy xay sinh tố, cần thay đổi ngay:

Đậy nắp quá kín khi xay chất lỏng nóng

Đây là lỗi nguy hiểm nhất về vận hành có thể gây bỏng diện rộng trên cơ thể. Khi xay súp hoặc thực phẩm vừa nấu xong, nhiệt độ cao tạo ra áp suất không khí cực lớn bên trong cối. Đầu bếp Chris Valdes (Hoa Kỳ) cảnh báo nếu nắp đóng quá kín, áp suất sẽ đẩy bật nắp, làm chất lỏng sôi bắn tung tóe vào mặt và tay người đứng gần. Để an toàn, phải tháo bộ phận nắp nhỏ ở giữa, phủ khăn sạch lên trên để hơi nước thoát ra ngoài, tránh tạo thành một "quả bom nhiệt" trong bếp.

Đổ quá đầy thực phẩm vào cối xay

Việc nhồi nhét quá nhiều nguyên liệu không chỉ làm máy quá tải mà còn gây ra những chấn thương bất ngờ. Đầu bếp Chris Valdes (Hoa Kỳ) cho biết chất lỏng sẽ giãn nở và chuyển động rất mạnh khi lưỡi dao bắt đầu quay, tạo lực đẩy làm tràn thực phẩm hoặc văng nắp máy. Đối với đồ nóng, chỉ nên đổ đầy không quá một nửa dung tích cối để đảm bảo áp suất bên trong không vượt quá ngưỡng an toàn, giúp bảo vệ người dùng khỏi các sự cố văng bắn.

Xay thực phẩm ở tốc độ cao ngay từ đầu

Thói quen này tạo ra vòng xoáy áp lực đột ngột, dễ gây ra các va chạm mạnh bên trong cối làm nứt vỡ bề mặt hoặc làm bắn thực phẩm ra ngoài. Thao tác đúng là khởi động máy ở tốc độ thấp nhất rồi mới tăng dần. Việc bắt đầu chậm rãi giúp người dùng kiểm soát được lực ly tâm của máy, ngăn chặn tình trạng thực phẩm văng lên nắp gây mất vệ sinh hoặc tạo ra những tia bắn nhiệt nguy hiểm.

Xem nhẹ việc vệ sinh lưỡi dao và gioăng cao su của máy xay sinh tố

Sai lầm này trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ tiêu hóa qua đường ăn uống. Các mẩu thực phẩm nhỏ thường kẹt lại ở kẽ lưỡi dao và dưới gioăng cao su, tạo môi trường cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển thầm lặng. Nếu không tháo rời các bộ phận để vệ sinh kỹ, thực phẩm trong những lần xay tới sẽ bị nhiễm khuẩn, gây nguy cơ ngộ độc hoặc các bệnh đường ruột mãn tính. Nên chú trọng làm sạch và sấy khô các chi tiết nhỏ này sau mỗi lần sử dụng.

Không kiểm tra độ chịu nhiệt của thiết bị

Nhiều gia đình dùng các loại máy cũ hoặc cối nhựa không chuyên dụng để xay thực phẩm nóng, dẫn đến rủi ro về sức khỏe lâu dài. Nhiệt độ cao có thể làm nhựa tiết ra các chất độc hại hoặc làm rạn nứt cối, thậm chí gây chập cháy bảng mạch. Trước khi dùng, nên kiểm tra hướng dẫn sử dụng để chắc chắn thiết bị có khả năng chịu nhiệt và hệ thống thoát hơi đạt chuẩn, giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong gia đình.

Thói quen rút điện đột ngột khi máy xay sinh tố đang hoạt động

Đây là sai lầm gây hại trực tiếp đến hệ thống động cơ và bảng mạch của thiết bị. Khi máy đang quay với tốc độ cao, việc ngắt nguồn điện đột ngột thay vì nhấn nút dừng sẽ khiến các linh kiện bị sốc nhiệt và đoản mạch. Về lâu dài, thói quen này làm giảm tuổi thọ máy nhanh chóng, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ hoặc giật điện do hồ quang điện phát sinh tại ổ cắm. Hãy luôn đảm bảo đã nhấn nút tắt và chờ lưỡi dao dừng hẳn trước khi rút phích cắm để đảm bảo an toàn.

Có thể thấy, phần lớn những lỗi khi sử dụng máy xay sinh tố đều đến từ thói quen hằng ngày. Chỉ cần điều chỉnh một vài cách dùng nhỏ, bạn đã có thể giúp thiết bị hoạt động bền bỉ hơn, đồng thời đảm bảo an toàn cho cả gia đình trong quá trình chế biến món ăn hay đồ uống.

Nguồn và ảnh: Eating Well, Daily Mail