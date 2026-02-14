Tổ chức Chống Lừa Đảo (thành viên của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia - NCA) vừa phát thông tin cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo liên quan đến mua sắm trực tuyến và giao hàng.

Chống Lừa Đảo cho biết, một trong những thủ đoạn phổ biến là mạo danh thương hiệu và lập website giả. Đối tượng xấu tạo các trang web ảo, gửi đường link thông báo trúng thưởng hoặc giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển để lừa người dùng cung cấp thông tin và chuyển tiền.

Bên cạnh đó, tội phạm còn lợi dụng công nghệ Deepfake AI để làm giả hình ảnh, video và giọng nói của người thật nhằm tạo lòng tin tuyệt đối với nạn nhân.

Nhiều trường hợp bị yêu cầu thanh toán phí trước như phí vận chuyển, thuế hoặc tiền hàng qua chuyển khoản, ví điện tử. Sau khi nhận tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Ngoài ra, chiêu trò “đơn hàng ảo” cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Kẻ gian gọi điện thông báo có quà tặng hoặc bưu phẩm, yêu cầu chuyển tiền để nhận hàng rồi biến mất.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin người gửi, website, không truy cập đường link lạ và tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ ràng.

Theo số liệu cập nhật từ Bộ Công an, trong 11 tháng năm 2025, tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo trên không gian mạng vẫn ở mức rất cao, ước tính vượt 6.000 tỷ đồng.

Kết quả khảo sát cho thấy, mạo danh lực lượng công an là chiêu trò phổ biến nhất trong năm 2025. Xếp sau là thủ đoạn thông báo trúng thưởng, nhận quà nhằm chiếm đoạt tiền. Hình thức kêu gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao đã giảm xuống vị trí thứ ba. Trong khi đó, các chiêu trò giả danh shipper hoặc làm quen, kết bạn để lừa tình – lừa tiền tiếp tục đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm, dù không mới nhưng vẫn tồn tại dai dẳng.

Năm 2025, hệ thống chống lừa đảo nTrust của NCA phát hiện 62.952 biến thể mã độc mới nhắm vào thiết bị di động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tình trạng rò rỉ và khai thác trái phép dữ liệu cá nhân vẫn diễn biến đáng lo ngại, với 88,05% người dùng cho biết từng bị chào mời dịch vụ dù không đăng ký hay có nhu cầu trước đó.