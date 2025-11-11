Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về chiêu thức lừa đảo mới này sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (sinh năm 1985, trú tại Long Biên, Hà Nội). Theo trình báo, vào ngày 6/5/2025, chị H. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là shipper, thông báo chị có đơn hàng cần thanh toán. Sau khi chị tin tưởng và chuyển tiền, đối tượng này lập tức gọi lại.

Kẻ lừa đảo thông báo rằng chị H. đã "chuyển nhầm tài khoản" và hứa hẹn sẽ hướng dẫn chị cách nhận lại tiền ngay lập tức. Chúng gửi cho chị H. một mã QR và yêu cầu chị quét mã này để "nhận tiền hoàn". Tuy nhiên, ngay sau khi chị H. thao tác, tài khoản của chị không những không nhận được tiền mà còn bị trừ ngay 2 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Khi chị H. thắc mắc, kẻ gian liền đổ lỗi do chị "thao tác sai" và liên tục thúc ép chị quét mã lại hoặc chuyển thêm tiền để "hoàn tất quy trình hoàn tiền". Trong lúc tâm lý hoang mang, sợ mất tiền và chỉ mong muốn lấy lại số tiền đã chuyển, chị H. đã liên tiếp làm theo hướng dẫn, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để chuyển tiền cho chúng. Vòng lặp "chuyển tiền - báo lỗi - yêu cầu chuyển thêm" này chỉ dừng lại khi kẻ lừa đảo yêu cầu chị nộp thêm 200 triệu đồng nữa. Lúc này, chị H. mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa và tổng số tiền chị đã mất lên đến hơn 900 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, đây là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng rất bài bản, đánh vào tâm lý hoảng sợ và mong muốn gỡ gạc của nạn nhân. Ban đầu, chúng chủ động tạo ra một "sự cố nhầm lẫn" (như chuyển nhầm, sai đơn) để lấy lòng tin. Sau đó, chúng sử dụng mã QR (với mác "hoàn tiền" hoặc "hủy thẻ thành viên" không có thật) để chiếm đoạt tiền. Khi nạn nhân quét mã, thực chất đó là một lệnh chuyển tiền đi thay vì nhận tiền về. Chính vòng lặp "mất tiền, cố gỡ, mất thêm tiền" đã khiến nhiều người thiệt hại nặng nề.

Trước thủ đoạn tinh vi này, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân phải hết sức cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ tự xưng là nhân viên giao hàng. Tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa trực tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa. Đặc biệt, người dân không được quét bất kỳ mã QR hay truy cập đường link lạ nào do các đối tượng này gửi. Mọi thông tin đơn hàng cần được tra cứu qua website hoặc ứng dụng chính thức của đơn vị chuyển phát. Ngay khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.