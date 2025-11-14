Shipper bị khách đâm tử vong vì giao hàng nhầm địa chỉ

Một sự việc gây chấn động đã xảy ra tại Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, khi một nhân viên chuyển phát nhanh bị chính chồng của khách hàng dùng dao đâm tử vong. Anh Vương, người nhà của nạn nhân, gần đây tiết lộ rằng cháu trai mình là anh Lý (30 tuổi, tên giả) đã bị tấn công và tử vong do vết thương quá nặng sau khi xảy ra cãi vã với chồng của người nhận hàng vì giao nhầm địa chỉ vào khoảng chiều tối.

Theo truyền thông, anh Lý làm việc tại một bưu cục thuộc Bưu điện Trung Quốc tại Tô Châu và đã ký hợp đồng lao động chính thức với công ty. Anh Lý chịu trách nhiệm phân phối hàng hóa tại khu vực được giao. Nhân viên bưu cục kể lại với gia đình rằng vào khoảng 7 giờ tối hôm xảy ra sự việc, anh Lý trong quá trình giao hàng đã nhầm lẫn vị trí. Anh đã giao nhầm gói hàng của cô Ngô (tên giả) đến một nơi cách nhà cô vài trăm mét.

Sau khi phát hiện nhầm lẫn, anh Lý đã gọi điện nhiều lần cho cô Ngô để giải thích và thảo luận cách xử lý tiếp theo, nhưng không ai nghe máy. Sau nhiều cuộc gọi, điện thoại được chồng cô Ngô bắt máy. Vì đơn hàng đã quá giờ quy định, cô Ngô tỏ ra rất tức giận. Cô đã vội vã đến hiện trường, và ngay khi gặp anh Lý, hai bên đã xảy ra cãi vã gay gắt.

Hiện trường vụ việc

Theo lời kể của nhân chứng, trong lúc tranh chấp, chồng của cô Ngô đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc và dùng dao tấn công anh Lý. Nhân chứng đã lập tức gọi cảnh sát và xe cứu thương. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, anh Lý đã không qua khỏi sau khi được nhân viên y tế cấp cứu tại chỗ.

Bưu điện Trung Quốc mới chỉ xác nhận anh Lý là nhân viên giao hàng của họ nhưng không nắm rõ chi tiết vì nạn nhân đã tử vong tại hiện trường. Đồn cảnh sát phụ trách khu vực lúc đó chưa công bố phản hồi chính thức nào.

Hiện tại, gia đình anh Lý đang tiến hành thương lượng với Bưu điện Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến sự việc.

Nguồn: ETtoday