Năm 2026 là năm Bính Ngọ, nạp âm là Thiên Hà Thủy nhưng xét về địa chi lại là Ngựa Lửa. Đây là năm của sự dịch chuyển mạnh mẽ, của những ý tưởng táo bạo và cả sự đào thải khốc liệt. Trong cái bối cảnh "lửa thử vàng" ấy, phong thủy học luôn đề cao sự hòa hợp của dòng năng lượng. Để một cửa hàng đông khách, một dự án khởi chạy suôn sẻ, người đứng mũi chịu sào hoặc người được chọn mặt gửi vàng để mở hàng đầu năm cần phải có sự tương sinh, tương hỗ với vị thế của năm đó.

Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta lại kén chọn kỹ càng người mở hàng đến thế, bởi cái "vía" của người ấy chính là điềm báo cho sự hanh thông hay trắc trở của gia chủ suốt 365 ngày tiếp theo. Năm nay, cục diện Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất và Nhị Hợp Ngọ - Mùi chính là chìa khóa vàng để chúng ta tìm ra những "thần tài sống" ngay bên cạnh mình. Những con giáp này khi kết hợp với năm Ngọ sẽ tạo nên thế kiềng ba chân vững chắc, biến hung thành cát, biến cơ hội nhỏ thành thành công lớn.

Tuổi Dần và tuổi Tuất - Cặp bài trùng "cứu cánh" cho mọi cuộc khai trương

Đứng đầu bảng vàng năm nay chắc chắn phải gọi tên những người cầm tinh con Hổ và con Chó. Trong bộ Tam Hợp Hỏa cục, Dần và Tuất đóng vai trò như những người trợ lực mạnh mẽ nhất cho Ngọ. Nếu bạn đang tìm kiếm một người để "xông đất" cho cửa hàng, hoặc chính bạn là người cầm tinh con giáp này đang ấp ủ dự định khởi nghiệp, thì xin chúc mừng, thời của bạn đã tới.

Đặc biệt chú ý đến tuổi Bính Dần (1986) và Giáp Tuất (1994) . Những người sinh năm 1986 năm nay bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, cái uy của con Hổ kết hợp với thiên thời của năm Ngọ tạo nên một sức bật kinh khủng. Họ mang đến sự quyết đoán, mạnh mẽ và luồng sinh khí áp đảo mọi vận xui. Còn với Giáp Tuất 1994, sau những năm tháng chật vật tìm hướng đi, năm 2026 mở ra cho họ những cánh cửa bất ngờ về tài chính. Sự trung thành, nhạy bén và "có duyên" với tiền bạc của tuổi Tuất sẽ giúp cho buổi khai trương diễn ra suôn sẻ, khách khứa tấp nập, hứa hẹn một năm "mua may bán đắt".

Tuổi Mùi - Sự nhẹ nhàng nhưng thu hút tài lộc không ngờ

Nếu như Dần và Tuất mang lại sự mạnh mẽ, bùng nổ thì tuổi Mùi lại là một nốt trầm tinh tế nhưng vô cùng đắt giá trong bản hòa ca năm Bính Ngọ. Theo quan niệm Nhị Hợp, Ngọ và Mùi là cặp đôi "trời sinh", bổ trợ cho nhau những thiếu khuyết. Người tuổi Mùi, đặc biệt là Tân Mùi (1991) hay Kỷ Mùi (1979) , thường có phong thái điềm đạm, hòa nhã và rất được lòng người. Trong kinh doanh, cái "duyên" ấy quan trọng hơn vàng mười.

Khi chọn tuổi Mùi làm người mở hàng, gia chủ đang gửi gắm mong cầu về sự bền vững, về những mối quan hệ khách hàng thân thiết và sự bình an trong việc kinh doanh. Năng lượng của tuổi Mùi trong năm nay giúp xoa dịu sự nóng nảy, bốc đồng của năm Hỏa, giữ cho dòng tiền luân chuyển đều đặn, tránh được những cú sốc thất thoát không đáng có. Nếu bạn là tuổi Mùi, đừng ngại ngần bước ra khỏi vùng an toàn, bởi năm nay vũ trụ đang "hậu thuẫn" cho bạn rất nhiều trong các quyết định liên quan đến tiền bạc và đầu tư.

Nghệ thuật "mượn tuổi" và tâm thế của người làm chủ

Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng sắp đặt sẵn những quân bài đẹp nhất cho chúng ta. Sẽ có những gia chủ không thuộc nhóm tuổi trên, hoặc phạm vào những hạn như Tam Tai, Thái Tuế khiến họ e dè việc đứng tên khai trương. Nhưng các chị em đừng vì thế mà lo lắng thái quá, bởi phong thủy luôn có "cửa lách". Nghệ thuật "mượn tuổi" chính là giải pháp cứu cánh tuyệt vời. Bạn hoàn toàn có thể nhờ người thân, bạn bè thuộc các tuổi tốt như Dần, Tuất, Mùi, hoặc những người có mệnh tương sinh (Mệnh Mộc hoặc Mệnh Thổ vượng) để đứng ra làm lễ, mở hàng lấy may. Quan trọng hơn cả tuổi tác, đó là cái "tâm" và cái "vía" của người được chọn. Hãy tìm những người xởi lởi, hào sảng, cuộc sống đang viên mãn, công việc thuận lợi và quan trọng nhất là họ thật tâm mong muốn điều tốt đẹp đến với mình.

Cuối cùng, dù xem ngày chọn tuổi kỹ đến đâu, yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở chính bản thân người làm chủ. "Đức năng thắng số", sự chuẩn bị kỹ càng về sản phẩm, thái độ phục vụ tận tâm và một tinh thần lạc quan, vững vàng trước sóng gió mới là lá bùa hộ mệnh linh nghiệm nhất. Năm 2026 với những cơ hội mới đang chờ đón, hãy cứ tin rằng khi tâm ta sáng, hướng đi ta đúng, thì ngày nào cũng là ngày hoàng đạo, và tuổi nào cũng có thể làm nên chuyện lớn. Chúc cho tất cả chị em một năm Bính Ngọ "mã đáo thành công", buôn một lãi mười, rủng rỉnh tiền tiêu.

(Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)