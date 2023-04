Căng thẳng cuộc đua vào lớp 10 công lập

Theo các chuyên gia tuyển sinh, để chắc chắn một suất học ở lớp 10 công lập trong cuộc chạy đua căng thẳng, đòi hỏi học sinh (HS) lớp 9 phải có chiến lược đăng ký nguyện vọng thông minh.



Tăng nhẹ chỉ tiêu tuyển sinh

Thông tin từ cuộc họp của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM với hơn 100 trường THPT công lập tại thành phố vừa qua, cho thấy hiện số HS lớp 12 tốt nghiệp ra trường chỉ bằng 1/2 số HS tốt nghiệp lớp 9. Như vậy, áp lực chỗ học lớp 10 công lập năm nay là rất căng thẳng. Theo hiệu trưởng một trường THPT tại quận 1, phần lớn các trường đều tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm ngoái, nhưng số liệu chính thức thế nào thì phải chờ Sở GD-ĐT cân đối và cho phép.

Để có một suất lớp 10 trường công lập đòi hỏi thí sinh phải cân nhắc, nghiên cứu kỹ trước khi chọn nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1), cho biết kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, trường dự kiến tuyển 15 lớp 10 với 675 em và 2 lớp tích hợp, con số này tương đương năm học trước, căn cứ trên số lớp 12 tốt nghiệp ra trường và điều kiện cơ sở vật chất hiện có. "Hiện Sở GD-ĐT thành phố đang phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh từng trường để làm căn cứ cho các em đăng ký nguyện vọng" - ông Phú nói.

Lâu nay, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM được xây dựng dựa trên căn cứ HS lớp 12 tốt nghiệp ra trường và cơ sở vật chất của mỗi trường. Trước tình trạng HS lớp 9 quá đông, lãnh đạo nhiều cơ sở giáo dục cho biết cuộc cạnh tranh vào lớp 10 công lập năm học này sẽ rất căng thẳng. Ông Hà Hữu Thạch, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (quận 1), cho hay năm nay, trường dự kiến tuyển 360 em vào lớp 10, bằng với năm 2022 nhưng tăng chỉ tiêu 2 lớp ở chương trình tích hợp.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương (quận 1), năm nay số HS lớp 9 vượt trội hơn so với năm học trước, trong khi số HS lớp 12 ra trường ít hơn, nhà trường vẫn đang cân đối và đề xuất với sở, trên tinh thần có thêm một số chỉ tiêu so với năm học trước nhưng không đáng kể, vì mục đích vẫn phải bảo đảm cho các em môi trường học tập thoải mái nhất.

Cửa hẹp vào trường tốp trên

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, dự kiến năm 2023 sẽ có hơn 110.000 HS tốt nghiệp lớp 9, trong đó khoảng gần 100.000 HS tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10. Với số liệu như trên, theo các chuyên gia, để có một suất học ở lớp 10 công lập, đòi hỏi HS phải cân nhắc đăng ký nguyện vọng chính xác; phân tích năng lực phù hợp với tốp trường nào.

Được biết, một số trường THPT tốp đầu tại TP HCM đề xuất giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước, thậm chí một số trường giảm chỉ tiêu. Chẳng hạn Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) đề xuất tuyển 525 chỉ tiêu lớp 10, giảm 35 chỉ tiêu so với năm 2022. Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng giảm một lớp so với năm học 2022-2023. Ông Nguyễn Minh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết sở dĩ giảm là do năm nay trường không còn tuyển lớp 10 ngoại ngữ 1 tiếng Đức vì chương trình ngoại ngữ 1 tiếng Đức ở bậc THCS đã kết thúc lộ trình từ năm học 2021-2022; chỉ tiêu các lớp chuyên và lớp không chuyên của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vẫn giữ nguyên như kỳ tuyển sinh 2022-2023. Trường THPT Gia Định cũng dự kiến tuyển 945 chỉ tiêu lớp 10, với 23 lớp. Trong đó, có 6 lớp chuyên toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, tiếng Anh, tin học cùng 3 lớp tiếng Anh tích hợp và 14 lớp thường. Chỉ tiêu này so với năm 2022 là giảm một lớp nhưng bằng chỉ tiêu các năm trước năm 2022.

Chỉ tiêu các trường tốp 1 không có nhiều biến động, để vào được những trường này đòi hỏi HS ngoài đăng ký nguyện vọng thông minh, còn phải có năng lực giỏi. Theo phân tích của hiệu trưởng một trường THCS, dự kiến cuộc cạnh tranh lớp 10 sẽ dồn xuống các trường tốp 2 tại TP. "Những trường dự kiến được tăng nhiều chỉ tiêu tuyển sinh và cũng nhiều HS đăng ký nguyện vọng 1" - vị này cho biết. Trong khi đó, theo các giáo viên khối lớp 9, hiện nay chương trình lớp 10 là chương trình GDPT 2018, HS ngoài việc đăng ký nguyện vọng phù hợp với năng lực còn phải cân đối với việc lựa chọn các tổ hợp môn tự chọn ở lớp 10. Sẽ có trường hợp dù HS thích vào ngôi trường này nhưng trường đó lại không tổ chức các môn tự chọn theo như năng lực, sở thích của các em.