Chuyện tình ái trong showbiz là đề tài chưa bao giờ nguội với hội chấm hóng. Và mới đây, trong các diễn đàn bàn chuyện Vbiz, cư dân mạng bàn tán rôm rả chuyện hẹn hò của 1 cặp đôi mới. Nhưng chuyện tình cảm này lại nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều vì đàng trai bị cho là cố tình "đẩy thuyền" với người khác. Không úp mở nữa, 3 nghệ sĩ trong drama tình ái mới đó là Linh Ka - Dương Domic và "nhân vật bất đắc dĩ" Pháp Kiều.

Drama tình ái mới của Dương Domic trở thành đề tài được bàn tán rôm rả trên MXH

Chuyện là thời gian gần đây, netizen soi được loạt hint hẹn hò giữa Linh Ka và Dương Domic. Đầu tiên, cư dân mạng đặt nghi vấn về bài đăng về "sóng biển" của Linh Ka trên trang cá nhân, kèm theo đó là lời động viên viết bằng tiếng Hàn. Trùng hợp thay thời điểm mà Linh Ka đăng bài chỉ sau 1 ngày Dương Domic hoàn thành bài biểu diễn liên quan đến sóng trong chương trình âm nhạc. Việc Linh Ka chú thích bằng tiếng Hàn được netizen cho là cố tình để Dương Domic đọc, vì nam ca sĩ từng có thời gian sang Hàn Quốc làm thực tập sinh.

Netizen phát hiện bài đăng của Linh Ka được cho là cổ vũ Dương Domic tại một chương trình âm nhạc

Kế đến, các "thám tử mạng" phát hiện Linh Ka và Dương Domic bất ngờ có nhiều đồ y hệt nhau. Từ vòng tay nhiều kiểu, đồng hồ, tai nghe, nón lưỡi trai các loại hay áo quần, hễ Linh Ka từng diện qua thì Dương Domic cũng sở hữu món đồ tương tự. Dù cả hai lựa chọn thời điểm đăng ảnh khác nhau nhưng cư dân mạng tranh thủ tổng hợp lại và phát hiện ra ngay điểm chung đáng ngờ. Ngoài ra, cả hai cũng theo dõi nhau trên Instagram.

Dương Domic và Linh Ka để lộ nhiều hint hẹn hò chất lượng

Không chỉ trang phục mà cả hai sở hữu nhiều phụ kiện y hệt nhau

Dù Dương Domic và Linh Ka check-in riêng rẽ nhưng không thể qua mắt được "thám tử mạng"

Việc liên tục diện đồ giống nhau khiến cư dân mạng càng có cơ sở để khẳng định cặp đôi đang hẹn hò

Nghi vấn tình cảm của Dương Domic và Linh Ka trở thành đề tài bàn tán xôn xao

Tuy nhiên, nghi vấn tình cảm này trở nên rầm rộ hơn khi một số netizen bất ngờ "ném đá" Dương Domic. Họ cho rằng trong khi có tình cảm với Linh Ka nhưng nam ca sĩ vẫn cố tình thân thiết với Pháp Kiều để "câu theo dõi" từ fan couple. Bên cạnh đó, một số tài khoản tự nhận là người từng "thoát fan Dương Domic" cho biết quá khứ nam ca sĩ hẹn hò bạn gái nhưng thời gian qua lại "đẩy thuyền" cùng với Pháp Kiều. Dù đây chỉ là thông tin một chiều nhưng lại trở thành đề tài bàn tán.

Dương Domic bị chỉ trích vì "đẩy thuyền" với Pháp Kiều trong khi đang hẹn hò với Linh Ka

Trước khi vướng tin hẹn hò với Dương Domic, Linh Ka từng gây chú ý vì câu chuyện tình cảm với Will. Cả hai dính nghi vấn hẹn hò từ năm 2019 khi netizen soi ra bằng chứng cả hai đi du lịch Singapore cùng nhau. Dù không có bên nào chính thức xác nhận về tình trạng mối quan hệ song với loạt biểu hiện trên mạng xã hội (MXH) lẫn những khoảnh khắc team qua đường bắt gặp, netizen đều cho rằng họ là một cặp đôi.

Tháng 5/2023, trong một chia sẻ với truyền thông, Will thẳng thắn chia sẻ Linh Ka là talent của công ty mình và Will là giám đốc dự án cho Linh Ka. Còn về mối quan hệ cá nhân thì Will từ chối chia sẻ. Tháng 3/2021, Linh Ka trả lời phỏng vấn về người đàn ông đặc biệt. Cô rơi nước mắt khi mô tả về đối phương. Ngoài ra, Linh Ka cũng tiết lộ rằng bố mẹ mình biết và rất yêu thương, quý trọng nhân vật bí ẩn này. Ở thời điểm đó, nhiều cư dân mạng đã gọi tên Will song cặp đôi không phản hồi.

Cho đến thời gian gần đây, Linh Ka và Will vướng nghi vấn đã chia tay trong âm thầm. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là cả 2 không còn theo dõi đối phương trên Instagram. Bên cạnh đó lần cuối cùng Will nhắc đến Linh Ka là từ cuối tháng 3/2024, khi giới thiệu một dự án âm nhạc của nữ ca sĩ. Liên hệ với đại diện của Linh Ka, người này xác nhận: "Mối quan hệ của Will và Linh Ka đã dừng lại. Hiện Linh Ka đang tập trung vào công việc".

Linh Ka và Will "dừng lại mối quan hệ" sau thời gian dài đồng hành

Dương Domic sinh năm 2000, tên thật là Trần Đăng Dương, quê Hải Dương. Dương Domic bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 14-15 tuổi, hoạt động với tư cách nghệ sĩ Underground. Năm 2021, IF Entertainment, công ty giải trí của Hàn Quốc nhưng hoạt động tại Việt Nam, chính thức ra mắt cùng với màn debut của Dương Domic.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm, công ty chủ quản của Dương Domic phá sản đầy bất ngờ. Sau đó, Dương Domic hoạt động độc lập và cho ra mắt một số sản phẩm như Yêu Em 2 Ngày, A Đến Ă, Là Em Chính Em... tuy nhiên không gặt hái nhiều thành tích đáng kể. Năm 2024, Dương Domic comeback tại một chương trình thực tế và từ đây mối quan hệ của nam ca sĩ với Pháp Kiều trở nên thân thiết.

Dương Domic và Pháp Kiều ngày càng thân thiết, có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào khiến fan "đẩy thuyền"

Nguồn: K Crush, otpkamic