Càng gần Tết càng dễ “ném tiền qua cửa sổ”: 5 khoản chi nhiều nhà hối hận sau mùng 3

1. Hộp quà đóng gói cầu kỳ nhưng bên trong thì “rỗng”

Tết là dịp thăm hỏi, biếu quà họ hàng, bạn bè – điều này không ai phủ nhận. Nhưng vàì thực tế vài năm gần đây, rất nhiều người bị cuốn vào những hộp quà Tết được đóng gói quá mức: hộp to, giấy đẹp, nơ ruy băng nhiều lớp, nhưng bên trong lại chỉ có vài món rất bình thường.

Không ít người mua chỉ vì… thấy “sang” trên mạng.

Khi mang đi biếu, món quà trông có vẻ hoành tráng, nhưng người nhận lại dễ cảm thấy: nhiều hình thức hơn giá trị.

Tặng quà ngày Tết nên ưu tiên sự thiết thực, không phải sự phô trương.

Những món đơn giản nhưng ai cũng dùng được như: sữa, gạo, dầu ăn, bột mì, trà, cà phê… luôn được đánh giá cao hơn những hộp quà đắt tiền nhưng khó sử dụng.

2. Quần áo mới quá nhiều - mua để mặc Tết rồi… cất tủ

Mua quần áo mới dịp Tết là thói quen của rất nhiều gia đình. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: mua quá nhiều và mua quá đắt.

Không ít người chi hàng triệu đồng cho quần áo, giày dép chỉ để “về quê cho đẹp”, “đi chúc Tết cho sang”. Sau vài ngày Tết, những bộ đồ đó lại nằm yên trong tủ, cả năm không mặc đến.

Cư dân mạng từng chia sẻ: “Tôi từng chi hơn 2.000 nhân dân tệ mua quần áo online trước Tết. Sau Tết, chúng treo nguyên trong tủ, gần như không mặc lại lần nào.”

Thực tế, Tết không yêu cầu bạn phải mặc đồ mới tinh hay hàng hiệu. Chỉ cần quần áo sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp hoàn cảnh – vậy là đủ lịch sự.

Giữ thể diện bằng cách chạy theo thương hiệu đôi khi chỉ khiến ví tiền… mất mặt.

3. Lì xì vì áp lực so sánh, không phải vì niềm vui

Lì xì vốn là lời chúc may mắn, mang ý nghĩa tinh thần. Nhưng không hiểu từ khi nào, nó lại trở thành một “cuộc đua ngầm”.

Nghe người khác cho 500.000 đồng, mình sợ cho 200.000 thì “kém”. Biết có nhà cho cả triệu, lại thấy áy náy nếu phong bao của mình mỏng hơn.

Kết quả: dù tài chính eo hẹp, nhiều người vẫn cố chi hàng triệu đồng tiền lì xì chỉ để… giữ thể diện.

Thực tế là: người lớn quan trọng tình cảm, trẻ con thì hầu hết cũng không giữ được tiền lì xì – cuối cùng đều giao lại cho bố mẹ.

Lời khuyên thực tế:

- Quan hệ bình thường: 200.000 đồng là đủ.

- Quan hệ thân thiết: 500.000 đồng là hợp lý.

Cho bao nhiêu nên dựa vào khả năng của mình, không phải ví tiền của người khác.

4. Những bữa tiệc ăn ngoài đắt đỏ nhưng không ngon như mong đợi

Ăn ngoài dịp Tết nghe thì tiện, nhưng thực tế lại là một trong những khoản chi dễ gây thất vọng nhất.

Giá cao, đông đúc, nhiều nhà hàng dùng đồ chế biến sẵn, món ăn không hợp khẩu vị – cuối cùng vừa tốn tiền, vừa mất không khí sum họp.

Trong khi đó, bữa cơm tất niên tự nấu tại nhà lại mang nhiều giá trị hơn:

- Tiết kiệm chi phí.

- Nguyên liệu tươi, kiểm soát được chất lượng.

- Quan trọng nhất: có không khí gia đình.

Khoảnh khắc cùng nhau chuẩn bị bữa cơm giao thừa đôi khi chính là điều đáng nhớ nhất của cả năm.

5. Tích trữ thực phẩm quá mức rồi… đổ bỏ sau Tết

Tâm lý “Tết phải đầy nhà” khiến nhiều người mua đồ theo thùng, theo lốc: bánh kẹo, hạt, nước ngọt, trái cây, đồ ăn vặt…

Lúc mua thì vui, nhìn nhà cửa rộn ràng không khí Tết. Nhưng sau Tết, kịch bản quen thuộc lại lặp lại: đồ ăn quá hạn, trái cây hỏng, bánh kẹo không ai ăn – cuối cùng đành vứt bỏ.

Đây chính là khoản lãng phí âm thầm nhưng rất lớn.

Cách đơn giản nhất để tránh:

- Lập danh sách trước khi mua.

- Mua đúng số lượng theo số người trong gia đình.

- Ưu tiên những món dùng được lâu, dễ chia nhỏ.

Tết không phải là tích trữ càng nhiều càng tốt, mà là đủ để tận hưởng.

Lời kết

Tết Nguyên Đán là dịp sum vầy, không phải một cuộc thi chi tiêu. Nhiều khoản tiền chúng ta vẫn chi hằng năm thực chất không làm Tết vui hơn – chỉ khiến áp lực tài chính kéo dài sang cả năm mới.

Giữ Tết đơn giản, vừa đủ, dành thời gian cho gia đình, cha mẹ và chính mình – đôi khi đó mới là cách đón năm mới nhẹ nhõm nhất.