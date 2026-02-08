Tết vốn là dịp để nghỉ ngơi, sum vầy và tận hưởng thành quả sau một năm làm việc. Thế nhưng, cách một người tiêu tiền trong những ngày này đôi khi lại vô tình “bóc trần” nhiều thói quen chi tiêu cũng như tư duy có phần “chưa ổn lắm”. Không phải chuyện tiêu nhiều hay ít, mà là thái độ với tiền bạc, với người thân và với chính bản thân mình.

1. Sĩ diện hão: Sắm Tết cho bằng người ta

Có những người xem Tết như một “sân khấu” để thể hiện đẳng cấp. Họ sẵn sàng chi mạnh cho những thứ hào nhoáng: quà biếu đắt đỏ vượt khả năng, mâm cỗ linh đình chỉ để chụp ảnh đăng mạng, quần áo mới liên tục nhưng chủ yếu để “check-in”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Vấn đề không nằm ở việc chi tiêu nhiều, mà ở động cơ phía sau: tiêu vì sợ thua kém, sợ bị đánh giá, sợ người khác nghĩ mình không thành đạt. Khi tiền được dùng để nuôi sĩ diện, nó thường đi kèm áp lực, nợ nần và sự so bì không hồi kết. Người có thói quen này dễ đánh đổi sự an toàn tài chính của bản thân chỉ để đổi lấy vài lời trầm trồ ngắn ngủi, trong khi niềm vui thật sự của Tết – sự thoải mái và ấm áp – lại bị bỏ quên.

2. Thiếu tôn trọng giá trị lao động của chính mình

Tết là lúc nhiều người tự cho phép mình “xả láng”, nhưng có người đi xa đến mức tiêu tiền như thể nó… tự sinh ra. Mua sắm theo cảm hứng, thấy khuyến mãi là mua, thấy người khác có là cũng phải có, không hề cân nhắc nhu cầu thật sự.

Sau Tết, họ rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng, nợ nần chồng chất rồi lại than thở kinh tế khó khăn. Cách tiêu này cho thấy sự thiếu ý thức về công sức làm ra đồng tiền, và thiếu trách nhiệm với chính tương lai của mình. Một người trân trọng giá trị lao động sẽ biết tận hưởng Tết nhưng vẫn có giới hạn, biết vui trong khả năng cho phép thay vì để vài ngày lễ hội kéo theo nhiều tháng áp lực tài chính.

3. Ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình khi chi tiêu

Tết là dịp gắn kết gia đình, nhưng cách tiêu tiền đôi khi lại cho thấy ai đó đặt bản thân lên trên tất cả.

Họ sẵn sàng chi mạnh cho sở thích cá nhân: du lịch riêng, mua đồ cho mình, tụ tập bạn bè… nhưng lại dè sẻn, tính toán khi cần đóng góp cho gia đình, biếu quà cha mẹ hay lì xì con cháu. Sự chênh lệch trong cách chi tiêu này phản ánh rõ mức độ ưu tiên: bản thân luôn đứng trước, còn người thân thì “để sau cũng được”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Tiền bạc tuy không đo được tình cảm, nhưng thái độ khi bỏ tiền ra lại nói lên rất nhiều. Một người quá sòng phẳng, quá tính toán với gia đình trong dịp Tết thường khiến người khác cảm thấy bị xem nhẹ, lâu dần làm rạn nứt các mối quan hệ thân thiết.

4. Thờ ơ với tương lai: Sống nay biết nay

Tết là dịp vui, nhưng nếu tiêu hết sạch tiền tiết kiệm, thậm chí vay mượn chỉ để “cho đã”, đó là dấu hiệu của tư duy ngắn hạn. Những người này thường không có kế hoạch tài chính rõ ràng, không quỹ dự phòng, không nghĩ đến các khoản chi sau Tết như học phí, tiền nhà, hay những rủi ro bất ngờ.

Họ chọn cảm giác thỏa mãn tức thì thay vì sự an tâm lâu dài. Kiểu tiêu tiền này không chỉ gây áp lực cho bản thân mà còn có thể ảnh hưởng đến gia đình nếu có sự cố xảy ra. Tết đáng lẽ là khởi đầu nhẹ nhàng cho một năm mới, nhưng với cách sống “đến đâu hay đến đó”, nó lại trở thành điểm bắt đầu của chuỗi ngày căng thẳng sau đó.