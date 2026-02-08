Những ngày cuối năm, thị trường hoa cảnh lại có thêm nhiều lựa chọn bên cạnh đào, mai, quất quen thuộc. Năm nay, một loài hoa nhỏ xíu đang được hội sành hoa săn lùng để trưng Tết vì vừa dễ bày biện, dễ chơi lại có mức giá khá "mềm": nho lục bình. Không quá rực rỡ, không chiếm nhiều diện tích, "vibe" của hoa thiên về vẻ tinh tế, màu sắc dịu mắt nên chỉ cần đặt một chậu trong nhà cũng đủ khiến không gian trông sang hơn hẳn, cực phù hợp với không gian sống hiện đại.

Nho lục bình có thân thấp, lá xanh mảnh, vươn vừa đủ để nâng đỡ những chùm hoa tròn trịa. Điểm nhấn nằm ở những chùm hoa tròn, nhỏ li ti xếp khít nhau như những quả nho "minisize" như đúng tên gọi của mình. Màu xanh tím pha lam của hoa mang lại cảm giác mát mắt, thanh lịch, đặc biệt hợp với những căn nhà theo phong cách tối giản hoặc diện tích không quá rộng, cũng không bị trộn lẫn bởi những sắc hoa màu đỏ, hồng đặc trưng ngày Tết. Không quá nổi bật nhưng nho lục bình lại rất "ăn ảnh", chỉ cần một góc nhỏ cũng đủ làm không gian bớt trống trải.

Không chỉ đẹp ở hình thức, nho lục bình còn ghi điểm nhờ mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng. Hương hoa không nồng, không gắt, đủ để khiến không gian dễ chịu hơn trong những ngày nồm ẩm đặc trưng của miền Bắc.

Ngoài hình thức, loài hoa này còn được yêu thích vì mang nhiều ý nghĩa đẹp trong dịp đầu năm. Những bông hoa tụ lại thành chùm gợi đến sự sum vầy, gắn kết, còn dáng hoa đều đặn, chắc chắn lại mang cảm giác đủ đầy, ổn định. Với nhiều người, chơi nho lục bình ngày Tết giống như gửi gắm mong ước cho một khởi đầu nhẹ nhàng, không cần quá rực rỡ nhưng bền bỉ và an yên.

Một điểm cộng của nho lục bình nằm ở sức sống mãnh liệt so với vẻ ngoài mảnh mai. Loài cây này vốn quen với khí hậu lạnh nên rất hợp chưng Tết miền Bắc, trời lạnh nhưng lá vẫn xanh, hoa vẫn lên đều, không lo bị héo nhanh hay xuống sắc sớm. Giá bán chỉ loanh quanh 70.000 - 80.000 đồng cho một bầu 3 củ, đủ để làm mới góc nhà mà không cần bày biện cầu kỳ.

Việc chăm sóc cũng không quá phức tạp. Nho lục bình không ưa úng nước, chỉ cần tưới vừa phải khi đất se khô, đảm bảo chậu có lỗ thoát nước. Cây thích ánh sáng tự nhiên nhẹ, đặt gần cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng tán xạ là lý tưởng. Tránh nắng gắt hoặc góc quá tối để cây giữ được dáng gọn và màu hoa đẹp.

Sau khi hoa tàn, cây vẫn có thể tiếp tục nuôi dưỡng cho mùa sau. Chỉ cần cắt bỏ phần hoa, giữ lại lá đến khi lá tự khô, củ sẽ tích đủ dinh dưỡng cho lần ra hoa tiếp theo. Với những người yêu cây, đây cũng là một niềm vui nho nhỏ trong những ngày đầu năm.