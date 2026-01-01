Vụ bê bối ngoại tình liên quan tới nữ ca sĩ hàng đầu làng nhạc trot Hàn Quốc Sook Haeng đã khiến dư luận châu Á xôn xao suốt những ngày vừa qua. Trong diễn biến mới nhất, tờ Heraldcorp đưa tin trong sáng 1/1, Sook Haeng đã chính thức bị các chương trình tại Hàn Quốc cắt sóng triệt để.

Nhà sản xuất của show The Best K-Trot Singer 3 (đài MBN) vừa đưa ra thông báo dứt khoát: “Kể từ giờ phút này, tất cả các tiết mục biểu diễn solo của Sook Haeng trong chương trình chúng tôi sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn. Vì tính chất của 1 cuộc thi nên cô ấy có những tiết mục xuất hiện cùng các thí sinh khác. Với những phân đoạn này, chúng tôi sẽ xử lý cắt bỏ Sook Haeng làm sao để đảm bảo cho quyền lợi của các thí sinh khác”.

Trong khi đó, talkshow Outspoken (đài JTBC) cũng có động thái cực gắt dành cho nữ ca sĩ “lắm tài nhiều tật”: “Những tập phát sóng của Outspoken có sự góp mặt của Sook Haeng sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách phát lại trong tương lai”. Ngoài ra, ekip Outspoken cho biết thêm Sook Haeng đã rời khỏi chương trình này sau khi trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng xứ Hàn vì bê bối ngoại tình chấn động.

Sook Haeng bị cắt sóng triệt để ngay ngày đầu năm mới vì scandal quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có gia đình. Ảnh: Naver

Trước đó vài ngày, chương trình Case Chief của đài JTBC đã phanh phui vụ bê bối ngoại tình liên quan tới Sook Haeng. Chương trình cũng công bố đoạn CCTV cho thấy nữ ca sĩ có những hành động thân mật với nhân tình trong thang máy.

Vợ người đàn ông trong vụ việc đã đâm đơn kiện Sook Haeng. Trong cuộc phỏng vấn với Case Chief, người phụ nữ này uất ức vạch trần nữ ca sĩ: “Họ nói họ chỉ là bạn bè, và khi tôi bảo cô ta hãy ngừng liên lạc với chồng tôi, nếu không tôi sẽ kiện thông qua công ty quản lý của cô ta thì phát hiện ra họ thực sự đang sống chung. Khi 2 người ở bên nhau, họ ôm hôn và có những cử chỉ thân mật. Trước khi gửi thông báo pháp lý chính thức, tôi đã cho cô ta 1 cơ hội cuối cùng. Tôi nói với cô ta ‘Làm ơn trả chồng lại cho tôi’, nhưng cô ta trả lời ‘Tôi có giữ chồng cô đâu mà cô đòi’ và bảo tôi đừng liên lạc nữa”. Tuy nhiên sau khi người vợ đâm đơn kiện, nữ ca sĩ này đã vội vàng liên lạc lại.

Khi JTBC liên lạc với Sook Haeng, nữ ca sĩ này cho hay: “Tôi không biết nói gì, nhưng tôi cũng là nạn nhân. Nếu tôi là 1 cá nhân bình thường thì chuyện này không thành vấn đề. Tôi rất xin lỗi. Tôi đã mất tất cả. Kế sinh nhai của tôi không thể bị cắt đứt. Tôi phải chu cấp cho bố mẹ”.

Nữ ca sĩ cố giải thích rằng cô bắt đầu hẹn hò với niềm tin rằng đối phương đã ly hôn. Và khi biết rằng việc ly hôn thực chất không phải là sự đồng thuận của cả 2 bên, cô đã chấm dứt mối quan hệ. Thế nhưng, lời giải thích này của Sook Haeng không nhận được sự đồng cảm từ công chúng dựa trên diễn biến vụ việc do Case Chief cung cấp.

Sook Haeng bị tung bằng chứng ngoại tình trong thang máy. Ảnh: Koreaboo

Tới ngày 30/12, Sook Haeng đã đăng tải thư tay xin lỗi trên mạng xã hội: “Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự lo lắng do những vấn đề cá nhân gần đây của tôi”. Nữ ca sĩ rút khỏi mọi chương trình đang tham gia để tránh gây thêm thiệt hại. Sook Haeng gửi lời xin lỗi đến các đồng nghiệp và đội ngũ sản xuất, hứa sẽ suy ngẫm kỹ lưỡng về lỗi lầm và trở thành người có trách nhiệm hơn.

Về cáo buộc ngoại tình, Sook Haeng cho biết: “Tôi sẽ tiết lộ tất cả sự thật thông qua các thủ tục pháp lý trong tương lai. Tôi yêu cầu các bên hạn chế đưa tin quá mức và không cần thiết, vì việc lan truyền bừa bãi những thông tin chưa được xác nhận có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho tôi, gia đình tôi và các chương trình mà tôi đã tham gia”.