Ngày 1/1, tờ On đưa tin nam diễn viên Lý Long Cơ thông báo chia tay, hủy hôn với bạn gái kém 37 tuổi Vương Thanh Hà. Trong buổi phóng vấn với truyền thông, nam diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp khóc nghẹn. Ông từ chối chia sẻ lý do đường ai nấy đi với Vương Thanh Hà ngay trong ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, Lý Long Cơ cho biết ông đang cố điều chỉnh tâm trạng để không làm ảnh hưởng đến công việc.

Theo nguồn tin trong showbiz, nguyên nhân tan vỡ là Lý Long Cơ biết được sự thật Vương Thanh Hà đã lừa tình, lừa tiền của ông. Vừa qua, tài tử U75 bị cáo buộc là kẻ thứ 3, phá hoại hôn nhân của Vương Thanh Hà. 1 blogger giải trí cho biết Vương Thanh Hà kết hôn từ năm 2017 với 1 người đàn ông họ Trần. Họ có với nhau 1 con trai đã 16 tuổi. Vào thời điểm hẹn hò và đính ước với nam diễn viên kỳ cựu xứ Hương Cảng, Vương Thanh Hà vẫn chưa ly hôn.

Đầu năm 2026, Lý Long Cơ tuyên bố hủy hôn, chia tay Vương Thanh Hà vì đã lừa dối tình cảm của ông. Ảnh: Singtao.

Tài tử Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà hẹn hò từ năm 2018. Họ có dự định kết hôn vào cuối năm 2023 nhưng phải gác lại vì gia đình Vương Thanh Hà có tang. Sau đó, Lâm Thanh Hà đi tù 25 tháng vì vi phạm luật cư trú. Cô đã bị cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) phát hiện dùng giấy tờ giả để lưu trú bất hợp pháp dù visa hết hạn. Khi bạn gái đi tù, Lý Long Cơ vô cùng suy sụp, nhưng vẫn 1 lòng dành tình cảm cho Vương Thanh Hà. Tháng 7/2025, Vương Thanh Hà ra tù. Lý Long Cơ liền sắm sửa vàng bạc hỏi cưới bạn gái.

Thế nhưng, những năm qua, chuyện tình cảm của cặp đôi chênh lệch đến 37 tuổi này không được công chúng ủng hộ. Nhiều người cho rằng Vương Thanh Hà tiếp cận Lý Long Cơ chỉ vì tiền bạc, vật chất. Cô từng bị bóc phốt phông bạt trình độ học vấn, làm giả bằng cấp học thuật, vay tiền rồi quỵt nợ, giả làm tiểu thư nhà giàu...

Theo nhiều nguồn tin, trong 7 năm bên nhau, Lý Long Cơ đã chuyển nhượng cho Vương Thanh Hà 7 căn nhà, quà cáp hàng trăm triệu NDT (tương đương hàng trăm tỷ đồng). Hiện tại, cư dân mạng không biết Lý Long Cơ sẽ đòi lại tài sản của mình thế nào sau khi Vương Thanh Hà lộ bộ mặt cáo lừa đảo ông.

Mối quan hệ của Lý Long Cơ - Vương Thanh Hà bị dân tình phản đối gay gắt ngay từ lúc bắt đầu. Ảnh: Sina.

Lý Long Cơ sinh năm 1951, là tài tử gạo cội ở xứ Cảng thơm. Ông nổi danh qua hàng loạt vai diễn trong Thần Điêu Đại Hiệp 1983, Nghĩa Nặng Tình Thân, Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2000, Cung Tâm Kế 2, Bằng Chứng Thép...

Nguồn: Sina, On