Năm 2025 chứng kiến nhiều diễn viên Trung Quốc trẻ tuổi hứng chịu cơn bão dư luận dữ dội, nổi tiếng chưa lâu đã "bay màu" sự nghiệp đáng tiếc. Thậm chí còn có cái tên từ anh hùng trở thành kẻ tội đồ, bị "cấm sóng" không còn đường trở lại. Dưới đây là 5 cái tên bị ghét nhất Trung Quốc năm qua do Sohu bình chọn.

5. Lý Minh Đức

Sao nam 9x từng ghi điểm qua các phim ngôn tình như Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Cá Mực Hầm Mật khởi đầu một năm 2025 sóng gió của Cbiz. Lý Minh Đức từ anh hùng được ai nấy ủng hộ chuyển thành kẻ bị ghét, sau cùng là rơi vào vòng lao lý. Ban đầu, anh vướng tranh cãi gay gắt với đoàn phim Tam Nhân Hành khi liên tục livestream chỉ trích bạn diễn Mã Thiên Vũ và ekip, dẫn đến tài khoản cá nhân bị cấm hoạt động vô thời hạn.

Chưa dừng lại, vụ việc đập phá xe hơi vào cuối tháng 1 đã đẩy anh vào cảnh tù tội. Lý Minh Đức thừa nhận đã đá vào cửa xe Mercedes Benz, bẻ gãy gương chiếu hậu và cạy logo chỉ vì bức xúc với việc đỗ xe sai quy định. Từ cam kết bồi thường 90.000 NDT, nam diễn viên sau đó lật lọng, khiến chủ xe phải trình báo cơ quan chức năng và khiến anh trả giá đắt.

4. Na Nhĩ Na Thiến

Nổi lên với vai diễn trong Quả Vải Trường An, Na Nhĩ Na Thiến nhanh chóng nhận về làn sóng phẫn nộ công chúng vì bê bối gian lận thi cử. Ngày 21/6, Sở Giáo dục Nội Mông chính thức điều tra cáo buộc nữ diễn viên lạm dụng mối quan hệ gia đình để nhận suất ưu tiên dành cho thí sinh dân tộc thiểu số vùng khó khăn. Thế nhưng Na Nhĩ Na Thiến chọn du học Na Uy và trở lại showbiz năm 2018.

Bê bối bùng nổ đúng lúc Quả Vải Trường An ra mắt nhưng nữ diễn viên vẫn thản nhiên tham gia họp báo quảng bá, còn cười đùa giao lưu như không có gì. Đoàn phim bắt buộc phải xóa tên và hình ảnh khỏi truyền thông để xoa dịu dư luận, còn Na Nhĩ Na Thiến bị tạm đình chỉ công việc trợ giảng tại trường cũ để phục vụ cho công tác điều tra.

3. Triệu Anh Tử

Trở thành "trò cười" trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2025, Triệu Anh Tử bị khán giả trong nước chỉ trích khi có hành vi quá khích. Cô đăng tải 11 bài viết trong 2 ngày về hoạt động cá nhân, từ chiêu trò hất đổ cà phê lên lễ phục để "hỏi cách làm sạch" đến đưa em trai lên thảm đỏ tạo dáng quá lố. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Triệu Anh Tử cố tình chen chúc để tiếp cận tài tử Tom Cruise, lợi dụng phép lịch sự của anh để chụp ảnh.

Hậu quả, nhân viên truyền thông nhanh chóng yêu cầu cô rời đi nhưng cô vẫn khoe là người đầu tiên bắt tay Tom Cruise trên thảm đỏ Cannes. Dư luận Trung Quốc gay gắt chỉ trích hành vi của cô lố bịch, thiếu lịch sự, lợi dụng danh tiếng người khác để câu view và không từ thủ đoạn để nổi tiếng.

2. Ngu Thư Hân

Từng là một trong những tiểu hoa lứa 95 hàng đầu Cbiz, Ngu Thư Hân trở thành nữ diễn viên bị ghét nhất năm 2025 với chuỗi bê bối không hồi kết. Trong chương trình Lớp Một - Mùa Đại Học, "thánh lố" bị Trương Hạo Nguyệt tố từng giật tóc thô bạo, công kích, bắt nạt đồng nghiệp, khiến cô mắc trầm cảm nặng, rối loạn tâm lý và nhiều hệ lụy khác.

Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay, cùng nhiều vụ việc kém duyên với đồng nghiệp trong showbiz bị phơi bày. Cô vẫn giữ im lặng trong khi các đối tác lớn hủy hợp đồng, xóa nội dung quảng cáo. Thậm chí gần đây, nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện Thái Lan trong quốc tang với đầm dạ hội xanh gợi cảm,bị khán giả chỉ trích thiếu tôn trọng. Theo QQ và 163, cô đã lọt danh sách "nghệ sĩ rủi ro cao", có nguy cơ đánh mất sự nghiệp.

1. Điền Hủ Ninh

Dù chỉ mới nổi được vài tháng nhưng Điền Hủ Ninh nhanh chóng trở thành cái tên "thị phi" trên mạng xã hội. Sau khi bùng nổ với phim đam mỹ Nghịch Ái, nam diễn viên nhanh chóng chìm trong bê bối đời tư, khiến 15 chủ đề nóng xoay quanh anh chỉ trong một đêm. Từ việc bị tố làm người yêu có thai và có con ngoài giá thú, đến chuỗi cáo buộc từ 5 cô gái với bằng chứng thân mật, Điền Hủ Ninh bị vẽ nên hình ảnh "đào hoa lăng nhăng".

Một nạn nhân tiết lộ từng bị Điền Hủ Ninh lừa dối, thậm chí muốn bạn gái sinh con "hợp mệnh" để thăng tiến sự nghiệp. Thông báo "vẫn độc thân" của anh bị cho là mập mờ, còn cảnh bật khóc trên máy bay khi bị fan cuồng chất vấn lại bị nghi "diễn kịch đáng thương". Cộng với việc showbiz Trung Quốc hạn chế phim đam mỹ, Điền Hủ Ninh nhanh chóng bị "che mặt", xóa sổ trên các chương trình và dự án phim, được cho là bị "cấm sóng" bởi 4 ông lớn của làng giải trí.