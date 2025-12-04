Nữ diễn viên T. bị cấm sóng sau 7 lần từ chối yêu đạo diễn

Giữa một showbiz Trung đầy những câu chuyện thị phi lẫn lộn thật giả, Vạn Thiến vẫn tỏa sáng theo cách riêng: không ồn ào, không chiêu trò, không scandal. Nhan sắc của cô không phải kiểu sắc sảo gây choáng ngợp ngay lập tức, mà là vẻ đẹp trong veo, thuần khiết, cộng hưởng cùng khí chất thanh tao hiếm gặp. Chính điều này đã khiến khán giả lẫn giới làm nghề gọi cô bằng một danh xưng đầy trân trọng: "mỹ nhân sạch nhất Cbiz," và đáng nói hơn trong suốt sự nghiệp, cô chưa từng nhận một vai diễn phá vỡ hình tượng ấy.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ tuổi 20 với vai diễn đầu tay trong Kim Tỏa Ký, Vạn Thiến nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn. Sau đó, cô tiếp tục để lại chữ ký nghề nghiệp của mình qua hàng loạt bộ phim như Thiên Đường Trong Quân Ngũ, Xin Chào, Kẻ Điên, Gặp Gỡ Ở Nhà Ga Phía Nam… Một điểm đáng ngưỡng mộ là dù đảm nhận vai chính hay vai phụ, cô đều diễn tròn vai, để lại ấn tượng khó phai.

Sinh năm 1982, Vạn Thiến được nhiều người nhận xét có "cái duyên chọn kịch bản". Mỗi nhân vật cô nhập vai đều mang màu sắc riêng, và dù hóa thân sâu tới mức ám ảnh khán giả, cô vẫn có khả năng "bước ra" khỏi nhân vật một cách thanh thoát. Nhưng vì quá chú trọng vào diễn xuất thay vì truyền thông, cô chấp nhận đứng ở tuyến vai phụ, bị lu mờ trước những gương mặt lưu lượng đình đám như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh - dù xét về thực lực diễn xuất, cô hoàn toàn không thua kém.

Dấu mốc rực rỡ trong sự nghiệp của cô phải kể đến khi đoạt tượng Tony Awards vào năm 2005 - một trong những giải thưởng danh giá nhất thế giới trong lĩnh vực sân khấu. Đến năm 2014, vai phụ trong Thiên Đường Trong Quân Ngũ lại giúp cô chiến thắng hạng mục Nữ phụ xuất sắc tại Kim Mã lần thứ 51- một vinh dự không phải ai cũng có được.

Thế nhưng, sự cương trực ấy lại đưa Vạn Thiến vào vùng sóng ngầm của showbiz. Theo lời của một số nguồn tin, cô đã 7 lần từ chối mối quan hệ "đổi tình lấy vai" từ một đạo diễn có thế lực trong ngành. Quyết định thẳng thắn đó khiến ông ta tức giận và tìm cách chèn ép sự nghiệp của cô. Hệ quả là Vạn Thiến bị phong sát ngầm: không được mời vào dự án mới, những hợp đồng đã ký cũng lần lượt bị hủy bỏ. Cô rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp - một "đòn đau nghề nghiệp" mà không diễn viên nào muốn đối mặt.

Nhưng Vạn Thiến không đầu hàng. Cô kiên trì đi casting, bất chấp việc liên tục bị từ chối. Và sự kiên gan ấy được hồi đáp khi cô tình cờ gặp đạo diễn Đinh Ngưỡng Quốc. Khác với những người đang quay lưng lại với cô, Đinh Ngưỡng Quốc nhìn thấy sự chân thành và nghị lực trong Vạn Thiến, mở ra cho cô cơ hội trở lại màn ảnh thông qua vai phụ trong Nhà Tôi Rất Vui. Đây chính là bước đệm giúp sự nghiệp của cô hồi sinh.

Năm 2020, Vạn Thiến từng trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị gãy tay trong lúc quay phim. Trong thời gian dưỡng thương, cô vẫn tham gia chụp ảnh tạp chí và làm việc với nhãn hàng. Điều này khiến cô bị cáo buộc "giả bệnh để trốn việc". Dù đã lên tiếng giải thích rằng quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn dự kiến, nhưng vết xước hình tượng "ngọc nữ" vẫn khó tránh.

Thời gian gần đây, Vạn Thiến tích cực hoạt động trở lại. Việc tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng giúp cô xuất hiện nhiều hơn trước công chúng và giành được vị trí trong đội hình cuối cùng. Năm ngoái, cô gây chú ý khi tái xuất trong Câu Chuyện Hoa Hồng, cùng diễn với dàn diễn viên đình đám gồm Lưu Diệc Phi, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Canh Tân. Tháng 6 năm nay, cô cũng xuất sắc giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Tước của Liên hoan phim Quốc Tế Thượng Hải lần thứ 27 với vai diễn Diệp Tiểu Lâm trong bộ phim Trường Dạ Tương Tẫn.

Vạn Thiến đoạt Ảnh hậu Kim Tước của Liên hoan phim Quốc Tế Thượng Hải lần thứ 27

Hiện tại, Vạn Thiến ở tuổi 43 mang trên mình sự chín muồi của một người phụ nữ đã trải nghiệm đủ thăng trầm. Mái tóc tém cá tính, lối trang điểm sắc sảo khiến cô trở nên hiện đại và cuốn hút. Không còn vẻ thanh thuần như thuở mới vào nghề, cô giờ đây tỏa ra khí chất tự tin, hiện đại và đầy bản lĩnh, khiến không ít người nhìn vào phải khẽ thốt lên: "càng có tuổi càng đẹp".