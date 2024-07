Chiều ngày 4/7, nam diễn viên đình đám Thái Lan Nine Naphat mở họp báo và chính thức xác nhận đã "đường ai nấy đi" cùng bạn gái ngọc nữ Baifern Pimchanok. Thông tin này đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" và rất nhiều người đã cảm thấy tiếc nuối cho mối tình đẹp của cả hai. Đặc biệt, trong buổi phỏng vấn, khi nói đến nguyên nhân chia tay bạn gái, Nine Nphat đã tự nhận lỗi về phía mình và cho biết bản thân chưa cân bằng được các mối quan hệ xung quanh.

Ngay lập tức, câu trả lời này đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng thực chất nguyên nhân chia tay có liên quan đến mối quan hệ giữa Baifern - Nine và mẹ anh - Á hậu Moo Pimpaka Siangsomboon. Không ít netizen cho rằng mẹ Moo là một trong những nguyên nhân chính khiến con trai "đứt gánh" giữa đường với bạn gái. Thậm chí, một số cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của mẹ Nine Naphat và để lại những bình luận chỉ trích bà. Ngay lập tức, bà đã lên tiếng đáp trả vô cùng dứt khoát và điều này nhanh chóng nhận được sự chú ý không nhỏ của netizen xứ chùa vàng.

Sau thông báo chia tay của Nine - Baifern, rất nhiều người cho rằng mẹ đàng trai chính là nguyên nhân khiến cặp đôi "đường ai nấy đi". Vì vậy, không ít netizen đã tràn vào trang cá nhân để chỉ trích bà

Cụ thể, một cư dân mạng đã để lại bình luận chỉ trích mẹ Moo giữa thông báo chia tay của Nine - Baifern. Bình luận này có nội dung như sau: "Mẹ có vui khi thấy hai người họ chia tay không? Tự mẹ cũng phải nghĩ được một phần là do mẹ đó. Lúc đầu mẹ cũng yêu quý Baifern lắm, nhưng khi họ thực sự bắt đầu hẹn hò thì lại thế này. Mọi người đều nhìn ra được. Yêu con thì nên để có chút cuộc sống riêng. Nine trưởng thành rồi và cậu ấy cũng muốn lập gia đình. Đừng đóng khung con mẹ trong hộp nữa".

Hay như một bình luận khác cho rằng: "Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Mẹ nuôi lớn (Nine) là thật nhưng nuôi lớn về thân thể, còn chuyện tình cảm nên để cậu ấy tự quyết định. Hãy để Nine lựa chọn hạnh phúc của riêng mình. Trong tim cậu ấy không hề muốn chia tay đâu. Nhưng mẹ lại như thế này".

Trước hai lời bình luận trên của netizen, mẹ Nine Naphat đã đáp trả cực gắt bằng một bình luận ngắn gọn: "Đừng tưởng mình biết rõ, đợi mẹ lên tiếng". Nhiều người đã thả tim bình luận này của mẹ Moo và mong chờ bà sẽ chính thức lên tiếng về chuyện chia tay của con trai và Baifern trong thời gian tới. Tuy nhiên hiện tại, dường như bình luận này đã biến mất trên trang cá nhân của mẹ Moo.

Mẹ Nine Naphat trả lời dưới bình luận chỉ trích của netizen bằng 1 câu nói ngắn gọn: "Đừng tưởng mình biết rõ, đợi mẹ lên tiếng". Tuy nhiên, bình luận này hiện không tìm thấy trên IG của bà

Trước đó, trong buổi họp báo vào chiều qua, Nine Naphat phủ nhận việc mẹ nam diễn viên là lý do khiến cặp đôi đường ai nấy đi. Anh cho hay: "Không cần đổ lỗi cho ai cả, là do bản thân tôi chưa xử lý ổn thỏa các mối quan hệ". Bên cạnh đó, khi được hỏi về vấn đề gia đình và mẹ Moo, Nine Naphat cho biết: "Như mọi người đã biết, mẹ tôi là một người mẹ đơn thân, mẹ rất giỏi và tôi đã sống với mẹ từ nhỏ. Giống như nhiều gia đình khác, có một số chuyện xảy ra trong gia đình tôi, có chuyện bản thân tôi xử lý được nhưng có những chuyện chưa thể giải quyết. Tôi xin không đề cập chi tiết vì đó là chuyện riêng tư của gia đình mình".

Đáng chú ý, việc Nine chia sẻ rằng bản thân gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa mối quan hệ với mẹ và bạn gái khiến nhiều người chú ý. Trên thực tế, đây là 2 mối quan hệ hoàn toàn riêng rẽ nhưng lại trở thành nguyên nhân khiến nam thần này trục trặc với bạn gái. Từ đây, người hâm mộ cũng nghi ngờ rằng mẹ của Nine muốn giữ con trai, không muốn con trai yêu ai hơn mình nên mới làm mình làm mẩy, bắt nam diễn viên chia tay Baifern. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán của netizen, còn sự thật ra sao thì chỉ những người trong cuộc mới rõ.

Dù Nine nhận lỗi về mình trong chuyện chia tay với Baifern, đồng thời lên tiếng phủ định nguyên nhân đến từ mẹ Moo nhưng...

... netizen vẫn xôn xao và bàn tán không ngừng về nghi vấn "vì mẹ anh bắt chia tay" này

Nguồn: Teenee, Instagram