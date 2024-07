Mẹ của Nine Naphat - người được tìm kiếm nhiều nhất lúc này, là ai?

Ngày 4/7, Nine Naphat rưng rưng nước mắt thông báo chia tay Baifern Pimchanok thông qua buổi họp báo. Anh cũng cho biết cả hai đã quay trở lại làm bạn bè, đồng thời cũng gửi những lời khen cho bạn gái cũ.

Sau buổi họp báo, bên cạnh hai nhân vật chính thì thông tin về mẹ của tài tử Nine Naphat cũng được quan tâm, bởi bà là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến chuyện tình cảm trước đây của cặp đôi.

Cặp đôi Nine Naphat - Baifern Pimchanok chính thức chia tay

Mẹ của nam diễn viên Nine Naphat có sức ảnh hưởng lớn đến tình cảm của cặp đôi

Được biết mẹ của Nine là bà Moo Pimpaka, diễn viên nổi tiếng và từng đạt giải Á hậu hai cuộc thi Hoa hậu Thế giới Thái Lan năm 1988. Bà kết hôn với ông xã ngoại quốc khi biết mình có thai nhưng nhanh chóng ly hôn chỉ sau 3 tháng.

Sau đó, bà giành quyền nuôi con và từng nhiều lần rơi nước mắt trên sóng truyền hình khi kể về hành trình một mình nuôi con trai ở nơi xa lạ. Vì làm mẹ đơn thân nên bao nhiêu tình yêu thương, niềm hy vọng đều được bà Pimpaka dành trọn cho con trai.

Trong showbiz Thái Lan, Nine nổi tiếng là người vô cùng hiếu thuận với mẹ

Từ lâu nay, Nine nổi tiếng là người con hiếu thảo và từng khẳng định mẹ là tất cả cuộc sống của anh. Mặc dù mẹ luôn cảm thấy có lỗi khi để Nine thiếu thốn tình thân, song anh khẳng định không mấy để ý đến chuyện không biết mặt cha. Nine cũng sợ mẹ buồn nên chưa từng nhắc đến chuyện này.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh về mẹ. Chính mẹ cũng là người truyền cho Nine kinh nghiệm diễn xuất, cách thể hiện nhân vật tốt nhất. Bà cũng đảm nhận vai trò quản lý, sắp xếp và hỗ trợ con trai trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Mỹ nam Thái Lan cúi đầu lạy mẹ trong Ngày của mẹ

Trước đó vào tháng 11/2022, Baifern Pimchanok và Nine Naphat chính thức công khai mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai liên tục gặp nhiều tin đồn khi cho rằng mẹ Nine không ưa nàng dâu tương lai ra mặt.

Cụ thể, bà Moo Pimpaka từng huỷ theo dõi Baifern Pimchanok và con trai ruột trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, bà Pimpaka còn liên tục đăng ảnh 2 mẹ con lúc nhỏ, không ngại bày tỏ nỗi nhớ con trai khi trả lời bình luận phía dưới bài đăng. Sự việc này từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều của fan và nhiều người đồn đoán mối quan hệ của Nine Naphat - Baifern Pimchanok bị ảnh hưởng bởi mẹ của nam tài tử.

Bà Moo Pimpaka từng huỷ theo dõi cặp đôi trên mạng xã hội

https://kenh14.vn/me-cua-nine-naphat-nguoi-duoc-tim-kiem-nhieu-nhat-luc-nay-la-ai-2024070416364621.chn